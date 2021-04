“È IL NOSTRO OLOCAUSTO” - IN INDIA I CORPI DEI MORTI PER COVID VENGONO CREMATI NELLE STRADE - NEL PAESE SI REGISTRANO OLTRE 2.800 MORTI AL GIORNO E MANCA L'OSSIGENO: RESPIRARE È DIVENTATO UN LUSSO, SI MUORE SOFFOCATI - IL PREMIER MODI, SOTT'ATTACCO PER LA GESTIONE DELLA PANDEMIA, HA ORDINATO AI SOCIAL DI OSCURARE I POST CRITICI, DEFINENDOLI TENTATIVI DI CREARE IL PANICO…

Alessandra Muglia per il "Corriere della Sera"

Chi ci riesce, la sera si addormenta con la morte negli occhi a New Delhi e dintorni.

india

Centinaia di pire di legno accatastate bruciano, del tutto illegali, lungo le rive della Yamuna che attraversa la città. «È il nostro Olocausto» denuncia la commentatrice Rini Khanna, nel Paese dove si registrano oltre 2.800 morti al giorno. Circolano immagini di parenti svenuti o con le mani sul viso, straziati.

Tanti ormai non escono nemmeno più di casa in cerca di soccorso, sanno che nessuno li aiuterà: negli ospedali i letti sono esauriti da giorni.

Soprattutto manca l' ossigeno: respirare è diventato un lusso, si muore soffocati.

india 7

«Mascherina in casa» Dopo cinque giorni di fila con 350 mila nuovi casi al giorno il malandato sistema sanitario indiano è al collasso. Per arginare una pandemia ormai fuori controllo ieri il governo ha suggerito di indossare la mascherina anche in casa. E pensare che fino a qualche settimana fa molti leader politici non la mettevano nemmeno nei loro comizi oceanici.

La confusione è tale che persino molte persone abbienti non riescono a ottenere medicine per i propri cari. Alcuni hanno «sospeso» la propria vita per dare una mano.

Come la fotografa Debahuti Chowdhury che a Varanasi sta lavorando come volontaria in un ospedale. «Mi sento al fronte - dice -, stiamo assistendo a un incubo senza fine». Sempre nella città sacra indù, Shivam Sareen che faceva la guida turistica ora coordina gli aiuti e chiede sostegno agli amici all' estero.

india

Critiche e censura Appelli per medicinali e ossigeno affollano i social, invasi anche da video strazianti di malati boccheggianti sdraiati per strada. Ieri il premier Modi, sott' attacco per la gestione della pandemia, ha ordinato ai social media di oscurare i post critici, definendoli tentativi di creare il panico. Alla sofferenza diffusa si sono aggiunte rabbia e indignazione.

coronavirus india in fila per l ossigeno

«Per lui è più facile far rimuovere i tweet che assicurare rifornimenti di ossigeno» polemizza Aftab Alam, professore di scienze politiche all' università di Delhi.

Tra le cose che vengono rimproverate al governo, il fatto di aver promosso pellegrinaggi e manifestazioni elettorali di massa, i ritardi nella campagna vaccinale, e soprattutto di aver negato la crisi fino all' ultimo e non aver quindi pianificato una risposta tempestiva e coordinata.

Narendra Modi

Soltanto ieri le ferrovie indiane hanno lanciato gli Oxygen Express, per consegnare i cilindri con l' ossigeno agli ospedali. L' India è senza fiato e il premier nazionalista indù ha chiesto aiuto «fuori». Dopo la mano tesa della presidente della Commissione Ue von der Leyen e della cancelliera Merkel, ieri è arrivata la telefonata del presidente Joe Biden. E persino l' arcinemico Pakistan si è fatto avanti.

coronavirus india 3 coronavirus india grafico nuovi contagi india