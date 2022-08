“IL NOSTRO SCAMBIO È GIÀ UN PRIMO RISULTATO” – JOVANOTTI E MARIO TOZZI HANNO FATTO PACE! IL GEOLOGO RISPONDE ALLA LETTERA DEL CANTANTE, CHE SI È DIFESO PER LE POLEMICHE SUI JOVA BEACH PARTY: “NON AVREMO DIFFICOLTÀ AD INTENDERCI DI FRONTE A UNA BIRRA, MAGARI IN SPIAGGIA” – REPLICA DI LORENZO CHERUBINI: “DOVE VUOLE PROF, L’ASPETTO”. TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE BENE, ALLA FACCIA DEGLI "ECO-NAZISTI"

jovanotti risponde alle critiche sul jova beach party

(ANSA) - "Prima di tutto grazie Lorenzo per la tua risposta gentile e argomentata: questo nostro scambio è già un primo risultato. Stante la buona fede di entrambi, non avremo difficoltà ad intenderci di fronte a una birra, magari in spiaggia. Diversità di vedute ne abbiamo, ma questo è il bello dei sapiens. Ti auguro ogni bene, attendo un tuo invito".

MARIO TOZZI

Così il geologo Mario Tozzi risponde a Jovanotti, che ieri aveva pubblicato su facebook un lungo post dove aveva a sua volta risposto al divulgatore scientifico che, su 'La Stampa', gli aveva fatto notare che "concerti con 50mila persone non sono sostenibili da alcun sistema naturale". "Dove vuole Prof! L'aspetto!" la risposta a Tozzi di Jovanotti, che ieri aveva già invitato il geologo a uno dei suoi 'Jova beach party'.

ARTICOLI CORRELATI

PALCO JOVA BEACH PARTY 3 PALCO JOVA BEACH PARTY 2 jova beach party 2022 lignano sabbiadoro 13 PALCO JOVA BEACH PARTY jova beach party 2022 lignano sabbiadoro 8 jovanotti risponde alle critiche sul jova beach party