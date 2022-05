IL RACCONTO DELLA DONNA: “UNA VOLTA ME LO SONO TROVATA TUTTO D'UN TRATTO SOPRA DI ME, MI COLPIVA CON UNA MAZZA DI FERRO, L'ASTA DELL'ARMADIO…”

Francesca De Martino per “il Messaggero”

«Simona sapeva che ogni qualvolta veniva tirata fuori la questione che era stata una pornostar, anche in una diretta social, questo lo faceva esplodere». Così il giudice monocratico Renato Orfanelli, motiva la condanna a 4 anni di reclusione, arrivata l'11 febbraio scorso, a carico del rapper e influencer romano Algero Corretini, alias Fratellì, 26 anni. L'accusa era maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della compagna, l'ex attrice hot Simona Vergaro. I fatti risalgono al periodo tra il 2020 e il 2021. Alla base degli attacchi di gelosia, per il giudice, c'era il trascorso da pornostar della Vergaro: «Era l'incubo dell'uomo e, purtroppo, anche della donna».

A raccontarlo è stata la vittima in aula: «Dopo che un ragazzo mi aveva insultata in una diretta Instagram ho avuto paura - si legge ancora nelle motivazioni - e sono uscita da casa perché temevo mi mettesse le mani addosso. Era già successo».

La donna, convivente dell'imputato, per la Procura, avrebbe subito vessazioni di ogni tipo: «Una volta me lo sono trovata tutto d'un tratto sopra di me, mi colpiva con una mazza di ferro, l'asta dell'armadio», aveva spiegato la donna alla corte, con la voce rotta dalla commozione. Dichiarazioni che il giudice ripercorre motivando la sentenza.

La maggior parte delle aggressioni che la Vergaro avrebbe subito, per il Tribunale sarebbero state di una «violenza inaudita». Il difensore dell'imputato, l'avvocato Salvatore Sciullo, subentrato in Appello, ha commentato: «Chiederemo la riapertura del dibattimento per chiarire la posizione del mio assistito».

