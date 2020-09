“OMOFOBA E IPOCRITA” – TOMMASO ZORZI AL “GF VIP” DÀ L'ASSIST A HEATHER PARISI PER TORNARE A MENARE SU LORELLA CUCCARINI – L’INFLUENCER LA ATTACCA PER ESSERSI ESPRESSA CONTRO I DIRITTI DEI GAY E LA PARISI LA INCALZA SUI SOCIAL: “SE UNO DICE 'SE AVESSI 1 FIGLIO GAY LO AMEREI COME QUALSIASI ALTRO FIGLIO' (MA VA?) E POI È CONTRARIO AD ADOZIONI GAY E MATRIMONI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO, VUOL DIRE CHE…”

Se 1 dice "se avessi 1 figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio" (ma va?) e poi è contrario a adozioni gay e matrimoni tra persone dello stesso sesso, non vuol dire che "non è allineato al politicamente corretto". Vuol dire che è omofobo e pure ipocrita PUNTO #LGBTQ #LGBT — Heather Parisi ? (@heather_parisi) September 25, 2020

heather parisi a hong kong con la mascherina

"Se uno dice 'se avessi 1 figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio' (ma va?) e poi è contrario a adozioni gay e matrimoni tra persone dello stesso sesso, non vuol dire che 'non è allineato al politicamente corretto'. Vuol dire che è omofobo e pure ipocrita". Parole di Heather Parisi, che è intervenuta con un post al vetriolo nella querelle social scoppiata tra Lorella Cuccarini e Tommaso Zorzi.

Ieri infatti, parlando con gli altri inquilini, l'influencer aveva dichiarato: "Ultimamente la Cuccarini mi sta proprio sul c…o, una str…za. Si è espressa contro i diritti gay 150mila volte". Affermazione a cui la conduttrice ha subito replicato su Instagram.

lorella cuccarini

Heather Parisi non fa mai espressamente il nome di Lorella Cuccarini nel suo post ma, vista la poca sintonia che da tempo esiste tra le due showgirl, è presumibile che si stia rivolgendo proprio a lei e così la ballerina non ha perso l'occasione per criticare nuovamente la collega.

Nella conversazione tra gli inquilini del "Grande Fratello" era intervenuta anche Stefania Orlando: "Lei è contraria ai matrimoni gay e alle adozioni, perché per lei il matrimonio è in chiesa. Lei è cattolica", e subito Zorzi aveva rincarato la dose: "Ma cosa vuol dire che è cattolica? Anch’io ho fatto religione a scuola. Non puoi rompere i cogl… nel 2020 su sta roba, infatti Heather Parisi l’ha asfaltata 500 volte. Mi dà fastidio che la gente deve aprir bocca per seminare odio, piuttosto taci e fai più bella figura...".

tommaso zorzi 8

La risposta di Lorella non si è fatta attendere: "Solitamente non rispondo alle provocazioni, ma in questa occasione il silenzio potrebbe essere interpretato come un assenso e non posso permetterlo. Sono una persona onesta, l’ipocrisia non fa parte del mio DNA. Quando esprimo un’opinione, non è mai contro qualcuno, quindi sentire un concorrente del Grande Fratello dire che sono “contro gli omosessuali” (più una serie di insulti che faccio finta di non aver sentito) è qualcosa che mi ferisce profondamente e che non credo di meritare..." ha scritto la conduttrice.

