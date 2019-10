“ONASSIS ABUSAVA PSICOLOGICAMENTE DI JACKIE” – CARLY SIMON RIVELA IN UN LIBRO LA RELAZIONE TUMULTUOSA TRA L’ARMATORE E L’EX FIRST LADY – ''I SUOI GIACIMENTI PETROLIFERI SEGRETI, IL SUO FRACASSARE PIATTI INTORNO AD ALTRE MOGLI E AMANTI E LE VOCI NON COMPROVATE CHE AVEVA FATTO UCCIDERE BOBBY KENNEDY" -LEI RACCONTÒ ALL’AMICA CHE STAVA CON ARI PER PROTEGGERE I FIGLI...

DAGONEWS

Carly Simon ha scritto del breve e tumultuoso matrimonio tra la sua amica Jackie Kennedy e il secondo marito Aristotele Onassis nel suo nuovo libro di memorie, “Touched By the Sun”.

«Non avrei lasciato che Jackie sposasse Ari se l'avessi conosciuta in quel momento. Avrei fatto qualcosa per interrompere il corteggiamento» scrive Simon. Quindi rivela ciò che sapeva di Onassis prima di incontrare Jackie, tra cui «i suoi giacimenti petroliferi segreti, il suo fracassare piatti intorno ad altre mogli e amanti e le voci non comprovate che aveva fatto uccidere Bobby Kennedy».

Jackie non parlava spesso del suo secondo marito, disse Simon, ma quando ne parlò la descrisse come un'unione emotivamente abusiva. La relazione era iniziata bene, le raccontò una volta Jackie in una conversazione che Carly ha ricordato nel suo libro.

«Si considerava Odisseo e io non ero nessuno per discutere con lui - spiegò Jackie - Avevo così bisogno del tipo di protezione che mi stava offrendo. Lo volevo per Caroline e John. Questo è ciò che una donna sa in modo innato: deve proteggere i suoi figli in ogni modo, non importa quanto lontano devi andare dal tuo io».

Jackie poi ha chiuso dicendo alla sua amica che «era innamorava della rete che Onassis aveva lanciato». Le cose tra di loro peggiorarono quando Onassis si stancò di lei e si ritrovò di nuovo tra le braccia della Callas.

Onassis disse a sua moglie che doveva recarsi in Inghilterra per vedere dei cantieri navali, ma dall’odore di acqua di colonia sapeva che non era così. «Penso che volesse che sapessi che non ero tutto per lui – disse Jackie - Non voleva lasciarmi completamente, nel caso in cui mi fossi trasformata nella compagna ideale che sperava di aver sposato».

