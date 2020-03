“ORA BASTA, FINITELA. MEGLIO IL SILENZIO” – TERESA BELLANOVA DICE DI ESSERE CONTRARIA A FERMARE L’ITALIA PER IL CORONAVIRUS E BURIONI LA ZITTISCE: “LA REGOLA È UNA SOLA, STARE A CASA. SE QUESTO SIGNIFICA FERMARSI, È NECESSARIO FARLO. SE NON LO FAREMO, SARÀ IL VIRUS A FERMARCI E SARÀ UNA TRAGEDIA. LE MINIMIZZAZIONI HANNO GIÀ FATTO DANNI GRAVISSIMI…”

Roberto Burioni non le manda a dire a Teresa Bellanova. Quest’ultima si è detta contraria a fermare l’Italia per contrastare drasticamente l’emergenza coronavirus, nonostante appaia la via migliore per ripartire il prima possibile: “Non possiamo e non dobbiamo farlo - ha dichiarato la renziana - l’Italia deve restare in piedi. Misure più severe delle attuali non ritengo siano necessarie al momento sull’intero territorio nazionale. Se tutti rispetteremo le regole e sapremo cambiare radicalmente le abitudini di vita, penso che riusciremo a contenere l’epidemia”.

Burioni ha replicato alla Bellanova tramite Twitter, e non ci è andato per il sottile: “La regola è una sola, stare a casa. Se questo significa fermarsi, è necessario farlo. Se non lo faremo, sarà il virus a fermarci e sarà una tragedia. Le minimizzazioni stile ‘l’Italia non si ferma’ hanno fatto già danni gravissimi. Ora basta, finitela. Meglio il silenzio”.

