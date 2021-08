28 ago 2021 09:36

“ORA SERVE UN MIRACOLO” – SHARON STONE PUBBLICA UNA FOTO DEL NIPOTINO RIVER INTUBATO E CHIEDE SOSTEGNO AI FOLLOWER: “È STATO TROVATO NELLA CULLA CON UN’INSUFFICIENZA A LIVELLO DI ORGANI. PER FAVORE, PREGATE PER LUI” – RIVER È IL FIGLIO DI PATRICK, FRATELLO MINORE DELL’ATTRICE. IN POCHE ORE SONO ARRIVATI MIGLIAIA DI MESSAGGI DI SOSTEGNO. TRA LE PRIME A COMMENTARE SHARON OSBOURNE (“DIO LO BENEDICA”) E RUBY ROSE (“PREGO PER LUI E PER TUTTA LA FAMIGLIA…