“ORRIBILE''. ''BRUTTARELLO''. ''AMMAZZA COME CADIAMO IN BASSO” – IL WEB SI SCATENA E INSULTA LA PRESUNTA NUOVA FIAMMA DI ELISA ISOARDI, ALESSANDRO DI PAOLO – DOPO LE PAPARAZZATE SULLE RIVISTE DI GOSSIP, IL BRILLOCCO SOSPETTO, ARRIVA LA PRIMA FOTO SUL PROFILO DI INSTAGRAM DELLA CONDUTTRICE - PIOVONO INSULTI, MA LEI NON CI STA: “IO LI SCELGO PER IL…”

Dopo le paparazzate sulle riviste di gossip, Elisa Isoardi decide di rendere protagonista Alessando Di Paolo (l’uomo che si presume sia il suo nuovo fidanzato, anche se lei finora ne ha parlato in termini amicali) di uno dei suoi ultimi post, e così condivide uno scatto che la vede con il produttore e con Marcello D’Onofrio.

Una serata tra amici verrebbe da pensare. Non appena la foto è finita online i suoi follower si sono precipitati a commentare, ma in molti hanno sottolineato come Di Paolo non sarebbe alla sua altezza dal punto di vista estetico, motivo che ha spinto la Isoardi a prenderne le difese.

Elisa Isoardi rimprovera i follower

“A chi si permette di giudicare una persona da una foto, da un attimo della sua vita, vorrei chiedere di chiudere gli occhi per un momento e pensare al motivo per cui hanno scelto amici e fidanzati” scrive Elisa Isoardi, che con Di Paolo ha trascorso già 3 weekend di fila documentati dalla cronaca rosa.

“Io li scelgo per il cuore, per la loro bontà, per come mi fanno stare e per le loro caratteristiche intellettuali stimolanti. Da quando l’ho imparato vivo meglio con me stessa, con gli altri e con voi. Vi abbraccio” chiosa la conduttrice de La prova del cuoco.

