“I PAESI OCCIDENTALI STANNO SCOMMETTENDO SULLA CONTINUAZIONE DELLA GUERRA” – DMITRY PESKOV, PORTAVOCE DI PUTIN E BRACCIO AMBIDESTRO DI “MAD VLAD”, TANTO PER CAMBIARE ATTACCA L’OCCIDENTE: “SOTTO LA GUIDA DI WASHINGTON, NON PERMETTE AGLI UCRAINI DI PENSARE, DI PARLARE DI PACE. MA PRIMA O POI IL BUON SENSO PREVARRÀ E I NEGOZIATI RIPRENDERANNO…”

DMITRIJ PESKOV E PUTIN

(ANSA) - "Questo è il momento in cui i Paesi occidentali stanno scommettendo sulla continuazione della guerra. Questo significa che l'Occidente, sotto la guida di Washington, non permette agli ucraini di pensare, di parlare di pace". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov in un'intervista a Rossiya-1. "Prima o poi il buon senso in Occidente prevarrà e i negoziati sull'Ucraina riprenderanno" ha aggiunto, sottolineando però che prima che il processo negoziale riprenda, l'Ucraina dovrà "ancora una volta comprendere le condizioni di Mosca".

