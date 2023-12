Da "La Zanzara - Radio24"

luana borgia

Luana Borgia a La Zanzara su Radio 24 rivela: “Ho avuto una storia con Paolo Del Debbio, era un grande amante, trombava da Dio. Ed era superdotato!!”. “A letto Paolo era eccezionale, e poi si è comportato da vero signore”. “Ho lasciato OnlyFans e il porno per amore, questa volta per sempre”. “Ho mollato tutto per Thomas, fa l’opinionista di sport in una tv locale a Milano, anche lui è molto dotato. Me li scelgo con il lanternino, se non sono ben dotati non li voglio”.

“Il porno? Oggi è molto violento, le ragazze sono distrutte da gang bang e doppie penetrazioni. Ai miei tempi almeno si raccontavano delle storie..”. E Cruciani ricorda: “Su Luana ho praticato molto onanismo, il mio film preferito era Il Confine del regista Bandinelli, la storia di una signora che il marito in sedia a rotelle offriva a tanti maschi: dentro c’era rutto, scambismo, coppie aperte..”. “Rocco? Ho girato con lui, ma il suo c..fa molto male, lo preferisco meno grosso”

IL PACCO DI PAOLO DEL DEBBIO

Ospite di Giuseppe Cruciani a La Zanzara su Radio 24, dopo aver pubblicato una sua autobiografia dal titolo “Oltre i confini del proibito” (Pathos Edizioni), l’ex attrice hard Luana Borgia rivela di aver avuto una relazione con il conduttore Mediaset Paolo Del Debbio. Scrive la Borgia: “Ci siamo frequentati per un anno e mezzo, all’incirca. È stato un amore clandestino, il nostro. Lui “teneva famiglia”. A me erano concessi i ritagli di tempo tra un pranzo con i parenti e una gita con i figli, come succede a tutte le amanti di questo mondo..

Ma in fondo mi stava bene anche così..Conservo di lui dei bellissimi ricordi. Mi copriva di regali, veniva a prendermi agli studi della Rai il venerdì, quando staccavo dal lavoro. Trascorrevamo lunghi weekend al Lago Maggiore, al Lago di Garda o al Lago d’Iseo. Mancava solo il Lago di Loch Ness. A parte gli scherzi, sceglieva sempre delle location da sogno. Un galantuomo fatto e finito. Brillante, intelligente e charmant. A letto poi era un grande amante, il che non guasta mai... avrà sempre un posto nel mio cuore”. A La Zanzara la Borgia racconta:

PAOLO DEL DEBBIO

“Era un grande amante, molto focoso, sapeva trombare da Dio; a letto era eccezionale, era superdotato, ve lo posso garantire”. “Ho lasciato tutto il mondo hard - confessa Luana - e anche OnlyFans dove facevo ancora delle scene porno. Basta, questa volta per sempre. C’è un tempo per tutto, ma l’ho fatto soprattutto per amore. Da qualche mese sto con un uomo, Thomas (Fierro, ex protagonista di Uomini e Donne, ndr), che fa l’opinionista sportivo a 7Gold e anche il direttore sportivo. E’ il mio amore. E anche lui è decisamente dotato. Me li scelgo con il lanternino, se non hanno grossi calibri non li voglio. Thomas è un grande scopatore, ci sa fare davvero”. Poi Luana critica il mondo attuale dell’hard: “

paolo del debbio foto di bacco (7)

Gli attori di un tempo erano grandi professionisti e non erano punturati. Solo con uno sguardo se lo facevano diventare duro, oggi..E poi oggi è un porno violento, ci sono ragazze che fanno gang bang con venti uomini, doppie e triple penetrazioni, escono distrutte. Quando giravo io con Salieri almeno c’erano delle storie, una trama..”. Poi Cruciani confessa: “Per tanti anni mi sono eccitato e ho praticato onanismo guardando un tuo film, Il Confine, regista Silvio Bandinelli, la storia di una signora molto arrapata che il marito costretto sulla sedia a rotelle consegnava ad altri uomini. C’era tutto in quel film degli anni novanta, il sesso di gruppo, il lesbo, una donna molto vorace, le coppie scambiste, il, possesso e la gelosia.

luana borgia 13

Ho conservato Il Confine in Vhs come una reliquia, e l’ho anche scaricato da Internet. Ogni tanto ci torna sopra..”. “Economicamente - dice Luana - sto bene perchè all’epoca col porno si guadagnava bene e soprattutto girava molto black..”. Nella vita privata come sei?: “Completamente diversa, direi monogama. Ho sempre separato l’attività professionale dalla vita privata. Pensa che il sesso di gruppo fuori dal set non l’ho mai fatto tranne quando ero con un uomo che mi picchiava e mi costringeva ad andare nei club scambisti a scopare con altri uomini..”

