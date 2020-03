“PAPA FRANCESCO È GIÀ SANTO” – LA CUGINA DI BERGOGLIO, SUOR ANA ROSA SIVORI, A “OGGI” BEATIFICA PRIMA DEL TEMPO IL PONTEFICE: “VIVE LA SUA MISSIONE CON COERENZA E HA UNA VITA INTERIORE PROFONDA. PREGO PER LUI, HA NEMICI, ANCHE NELLA CHIESA. QUANDO CI VEDIAMO, PARLIAMO DELLA…”

Il 13 marzo ricorre il settimo anniversario dell’elezione di Papa Francesco al soglio di Pietro. E per l’occasione, la cugina, suor Ana Rosa Sivori, 77 anni, gli fa gli auguri attraverso il settimanale OGGI, in edicola da domani. «Prego perché possa fare tutto quello che ha in progetto per il bene della Chiesa e delle persone», dice.

La religiosa, argentina con origini italiane come Jorge Mario Bergoglio, è missionaria in Thailandia dal 1966. Proprio qui, accanto al Papa, tutto al mondo l’ha vista durante la visita del Pontefice nel Paese asiatico dello scorso novembre.

«Ma ricordo che alla morte di Giovanni Paolo II, molti lo volevano “santo subito”. Io credo che Papa Francesco sia già santo. Vive la sua missione con coerenza e ha una vita interiore profonda», dice a OGGI «Prego per lui. Il Papa ha nemici, anche nella Chiesa… Anche in Argentina, dopo l’accoglienza festosa seguita all’elezione, ci sono quelli che lo criticano perché non è più tornato in patria. Ma lui non ama essere strumentalizzato, dalla politica per esempio».

E spiega: «Quando ci vediamo, ci parliamo come fratelli che si vogliono bene e che si ritrovano: chiacchieriamo della famiglia, della nostra missione, della Chiesa. Se ho qualche notizia da dargli, gli mando una e-mail tramite il segretario e lui mi risponde».

