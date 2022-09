“IL PARLAMENTO È UNO STRUMENTO VIVO DELLA DEMOCRAZIA” – RE CARLO III HA FATTO IL SUO PRIMO DISCORSO AL PARLAMENTO, RINNOVANDO LA FEDELTÀ AL MODELLO COSTITUZIONALE E RICORDANDO LA MADRE: “HA DATO L’ESEMPIO DEL DOVERE DISINTERESSATO CHE, CON L’AIUTO DI DIO E I VOSTRI CONSIGLI, SONO DECISO A SEGUIRE FEDELMENTE” – DOPO IL DISCORSO IL SOVRANO E LA MOGLIE HANNO PRESO UN JET PER EDIMBURGO – VIDEO: CARLO QUASI FRIGNA MENTRE SENTE L’INNO NAZIONALE (L’ATTESA È STATA LUNGA…)

Da ANSA

re carlo in parlamento 3

Re Carlo III ha rinnovato oggi solennemente il suo impegno di fedeltà al modello di "governo costituzionale" britannico nel palazzo di Westminster, sede del Parlamento, dopo aver seguito con un'espressione assorta i commossi messaggi di condoglianze rivoltigli dagli speaker (presidenti) delle due Camere per la morte della regina Elisabetta.

re carlo in parlamento 1

Il sovrano, con la regina consorte Camilla al fianco, ha ricordato "la dedizione insuperabile" della sua "amata madre" al Paese e ai propri doveri, ripromettendosi di seguirne le orme. Poi, citando ancora una volta Shakespeare, l'ha definita "modello di vita di tutti i principi".

