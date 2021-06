“PEGGIO DI UNO YACHT C’È SOLO SAN VITTORE. È UNA GALERA” - DAGO E LA GARA DEI RICCONI A CHI CE L’HA PIÙ LUNGA (LA BARCA): “IL MEGAYACHT NON SARÀ DA POVERI, MA DA POVERACCI SÌ. UNA CAFONATA DA PARVENU” - “DOPO CHE TI SEI COMPRATO LA BARCA CHE FAI? STAI LÌ CO' TU' MOJE, 24 MARINAI E DEVI SEMPRE STARE APPRESSO A QUALCUNO PER CONVINCERLO A FARTI COMPAGNIA: DÀI MONTA, SALI, FACCIAMO UNA GITARELLA. COME SI SA, CON IL DENARO SI FA TUTTO, TRANNE GLI UOMINI”

Dago ph Porcarelli

Elisa Manisco per “il Venerdì di Repubblica”

«Farsi il megayacht? Non sarà da poveri, ma da poveracci sì». Dall' alto del suo privilegiatissimo osservatorio sul vippame globale, Roberto D' Agostino liquida così la mania dei crazy rich italians - e non solo - per le barche mostruosamente grandi e lussuose, bollate dal vate del pettegolezzo come «una cafonata senza appello, che ti qualifica immediatamente come un parvenu».

paola turci francesca pascale foto da oggi 6

E lui se ne intende: dallo sfortunato Force Blue di Flavio Briatore, confiscato dallo Stato e poi rivenduto a Bernie Ecclestone, alla flotta di Abramovich, fino allo yacht (noleggiato, va detto) del superscoop dell' estate 2020 sul bacio tra l' ex di Berlusconi Francesca Pascale e Paola Turci e a quelli usati da Gianluca Vacchi per i suoi leggendari balletti, non c' è stata barca, barchetta o barcone, intercettato e paparazzato nei mari del gossip, che non sia finito, estate dopo estate, sul suo sito Dagospia.

FLAVIO BRIATORE SULLO YACHT FORCE BLUE

Quasi sempre per mostrarne proprietari e proprietarie fantozzianamente smutandati, ma comunque orgogliosissimi di solcare le onde a bordo di panfili costati più o meno quanto il Pil di uno staterello africano, suscitando l' invidia e lo stupore dei più.

Tutta un' altra classe rispetto al mitologico Christina di Aristotele Onassis, la madre di tutti i superyacht con i suoi quasi 100 metri di lunghezza e sfarzo. Dove però, tra un bagno in piscina e uno sguardo ai vari Rubens, El Greco e Renoir, si trovava anche il tempo di fare la Storia: il primo incontro tra l' ex primo ministro Winston Churchill e il futuro presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy avvenne proprio tra gli sgabelli rivestiti di pelle di balena dell' Ari' s bar.

callas nello yacht christina

Ma pure il meno chic Nabila delle leggendarie feste anni 80 di Khashoggi, nel suo piccolo, e si fa per dire, ha un posto di tutto rilievo nella cultura pop grazie a un cameo nel film Agente 007. Mai dire mai (1983) e a una canzone-omaggio dei Queen (Khashoggi' s ship, del 1989) .

elisabetta gregoraci e flavio briatore si tuffano dal force blue nel 2010

D' Agostino, e invece oggi?

«Oggi niente. È l' apoteosi del cafonal, l' esibizionismo pacchiano per cui tutti vogliono essere qualcos' altro rispetto a quello che sono veramente».

Pure i ricchi? Ma davvero?

«Certo. Il problema della ricchezza oggi è che è più distribuita. Un tempo i veri ricchi, quelli alla Rockefeller e Getty diciamo, erano pochi. Oggi invece ci sono milioni di ricchi in tutto il mondo che hanno capito che la ricchezza è il solo modo per diventare celebri, senza avere talento.

jackie kennedy con i figli (e lo yacht cristina di onassis sullo sfondo)

C' è chi si distingue con i social - come fanno i ragazzi, gli adolescenti - chi lo fa con il denaro, e chi con tutti e due. Anche perché ormai i ricchi non si distinguono più dai poveri. Tutti si vestono con le stesse cose orrende. E allora come fai a far capire che sei ricco? Un megayacht può aiutare».

Dunque è tutto esibizionismo. Lei non crede che dietro la crescita di richieste per queste barche ci sia anche il bisogno di allontanarsi dalla pazza folla, soprattutto dopo la pandemia?

yacht stracolmo di gente in sardegna 5

«Ma de che! La pandemia ha reso i ricchi ancora più ricchi, ma il boom attuale nasce solo dal fatto che per un anno e mezzo sono stati chiusi nei loro palazzi e ville, senza poter vedere, comprare, fare e adesso si sfogano, poverini, cerca di capirli.

Io a questa cosa dello yacht per avere privacy non ci ho mai creduto perché poi montano sulla barca e la prima cosa che fanno è andare a buttarsi nelle discoteche.

balletto di gianluca vacchi

Ma allora 'sta folla? Non è che vanno a fare il giro delle Isole Samoa o in Antartide. Ronzano tutti intorno ai soliti posti che vanno di moda: locali, ristoranti, Cipriani, Pacha, discoteche Altro che privacy e distanziamento».

Un tempo però non era così. Quello che succedeva sul superyacht rimaneva sul superyacht. E infatti molti scoop epocali sono stati fatti proprio al largo, in posti in teoria irraggiungibili. Penso al celebre bacio tra Lady Diana e Dodi Al-Fayed, nel '97.

«Era tutto diverso. Adesso sei raggiungibile - e ricattabile - ovunque. Tutti hanno telefonini con cui possono registrarti, fotografarti e metterti nei guai. Non è più come una volta che nessuno denunciava nessuno, e potevi goderti tranquillamente i tuoi agi. Fare anche il bordello, l' ammucchiatona».

tankoa solo s701 il nuovo yacht di carlo de benedetti 10

Quindi ora che si fa a bordo?

«Ma è una noia mortale. Dopo che ti sei comprato la barca che fai? Stai lì co' tu' moje, 24 marinai e devi sempre stare appresso a qualcuno per convincerlo a farti compagnia: dài monta, sali, facciamo una gitarella. Come si sa, con il denaro si fa tutto, tranne gli uomini.

roberto d'agostino

Ok, ti sei fatto la barca, come titolava un vecchio film anni 80 con Johnny Dorelli che aspirava a entrare nel jet set, e il resto del mondo, con ciambella e ombrellone, ti guarda ammirato. E dopo?

Tanto poi vai nel porto e c' è sempre qualcuno che ce l' ha più lunga di te».

Tipo Bezos: 127 metri in costruzione. Ci andrebbe su una barca così?

«Ma figurati. Io su quelle cose non ci metto piede, dopo mezz' ora mi sento morire, mi viene la claustrofobia, non ci dormirei neanche se mi pagano.

E poi perché devo stare con gente che non conosco per quindici giorni? Mejo anna' a magna' la pizza. Peggio di uno yacht c' è solo San Vittore. È una galera, capisci?».

