“E PENSARE CHE HO PURE BEVUTO” – UN UOMO SI FINGE INFERMIERE A UN CONTROLLO IN LOMBARDIA MA POI PENSA BENE DI RACCONTARE TUTTO SUI SOCIAL: “HO DETTO CHE AVEVO APPENA FINITO UN TURNO DI 20 ORE IN OSPEDALE. MI HANNO FATTO IL SALUTO MILITARE E RINGRAZIATO” – MA DOPO AVER POSTATO LA BRAVATA, ARRIVA LA DOCCIA FREDDA – VIDEO

Da www.lastampa.it

"Allora mi hanno appena fermato qui in piazza a Turbigo, posto di blocco dei carabinieri. Ho detto che avevo appena finito un turno di venti ore in ospedale. Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno detto 'grazie per quello che fa'. E pensare che ho pure bevuto".

Questo il racconto di un uomo, accompagnato da una risata sarcastica e postato sui social. I carabinieri, infatti, lo avevano fermato per un controllo e lo avevano lasciato andare in buonafede dopo che si era qualificato come sanitario. Non ha però fatto i conti con i social e così, dopo aver postato il filmato, è stato trovato dalle forze dell'ordine, sanzionato e denunciato.

