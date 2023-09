“PENSAVAMO FOSSE MORTO…”; “ANDATE VIA. FACCIAMO CHE NON MI AVETE MAI TROVATO E FINISCE QUI” – “CHI L’HA VISTO” RITROVA A PATRASSO, IN GRECIA, ADAMO GUERRA, L’IMOLESE CHE FINSE IL SUICIDIO DIECI ANNI FA. SCRISSE TRE LETTERE PER SCUSARSI E ABBANDONÒ DUE FIGLIE. L’EX MOGLIE NON AVEVA MAI CREDUTO ALLA SCENEGGIATA. L’UOMO, NON PROPRIO UNA VOLPE, ERA ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO – LA REAZIONE FURIBONDA DELLA EX MOGLIE: “NON E’ UN UOMO” - VIDEO

“Ciao mamma e papà, non ho molte parole da dire, ma purtroppo è andata sempre male. E adesso è arrivato il momento di farla finita. Cercherò di fare bene almeno questo ultimo passo per risparmiarvi il dolore di un funerale. Mi raccomando solo una cosa, la più importante: date una mano a Raffaella e alle bambine. Io non ci sono riuscito fino in fondo. Restano ancora alcuni anni difficili”.

Comincia così la lettera che Adamo Guerra, classe 1967, imolese, nel luglio del 2013, dieci anni fa tondi, lascia dopo aver trascorso il weekend con le figlie adolescenti, 12 e 16 anni, a un torneo di pattinaggio artistico. Per giorni nessuno ha più sue notizie. Una storia riportata alla luce ieri sera dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”, grazie a un colpo di scena: l’uomo infatti è stato ritrovato. Ma serve fare un passo indietro.

(...) Pochi giorni dopo i carabinieri rintracciano la sua auto al porto di Ancona. Dentro ci sono i documenti, i dispositivi elettronici. Risulta anche si sia imbarcato per Patrasso.

“Ho pensato si fosse buttato giù dal traghetto, caduto in brutti giri, preda degli strozzini” racconta in tv l’ex moglie Raffaella. Che deve fare i conti con la scomparsa dell’ex marito, gestire il trauma delle figlie. Lei fa tutto, si presenta quando le chiedono di riconoscere scarpe, abiti, oggetti ritrovati in mare. Accetta che due anni dopo, nel 2015, l’indagine venga archiviata dalla Procura di Bologna come “presumibile suicidio”, si fa seguire da una psicologa che la incita ad andare avanti. “Diceva a me e alle mie figlie che eravamo brave” si sfoga nel corso della trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Eppure. L’ex moglie non è del tutto convinta. «Avevo questo pallino. C’è un papà e un papà non può dire me ne vado» afferma.

Il colpo di scena arriva quando la donna decide di divorziare. È allora che il suo avvocato scopre che Adamo, nel febbraio del 2022, abbia chiesto e ottenuto di iscriversi nelle liste dell’Aire, l’Associazione degli italiani residenti all’estero, e che sta a Patrasso.

Grazie all’associazione Penelope che si occupa degli scomparsi e a “Chi l’ha visto?” Adamo viene ritrovato proprio a Patrasso, dove era sbarcato e da dove verosimilmente non si è mai mosso.

A scovarlo è Francesco Paolo Del Re, uno degli inviati del popolare programma, che quando si trova di fronte allo “scomparso” gli chiede a bruciapelo se sia il signor Adamo: «Sì» risponde lui, una manciata di secondi, un attimo di distrazione in un piano quasi perfetto, prima di capire che è tutto finito.

«Noi pensavamo che fosse morto» gli spiega il giornalista. Poi nonostante i diversi tentativi, l’uomo smascherato si chiude a riccio. «Facciamo che non mi avete mai trovato e finisce qui» ha l’arroganza di dire.

La ex moglie lo ha scoperto così, dal filmato che prima della messa in onda le ha mostrato la Sciarelli. «Non è un umano. Non è un uomo. Non è un padre» le sue parole in tv. Ora la vicenda passerà per le aule di giustizia e dei tribunali. Su quella umana c’è poco altro da aggiungere.

