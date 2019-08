“PENSAVAMO FOSSE UNA PISCINA” – ALCUNI MIGRANTI SI LAVANO E FANNO IL BUCATO SUL MOLO AUDACE, IN PIENO CENTRO A TRIESTE. SONO ARRIVATI DALL’AFGHANISTAN ATTRAVERSO LA ROTTA BALCANICA – “NON SAPEVAMO CI FOSSE UN DIVIETO, VOLEVAMO SOLO FARE UNA DOCCIA E LAVARE I NOSTRI VESTITI. ORA ANDREMO DALLA POLIZIA A CHIEDERE ASILO E TROVARE UNA…” – VIDEO

Giorgia Baroncini per www.ilgiornale.it

trieste, migranti si lavano e fanno il bucato in pieno centro 8

Prima il bagno, poi il bucato. A due passi da piazza Unità d'Italia a Trieste diversi migranti sono stati visti mentre si lavavano e stendevano i vestiti sul Molo Audace, in pieno centro città. Come spiega l'emittente locale Tele4, i protagonisti sono tre migranti giunti dalla Croazia che alle forze dell'ordine si sarebbero giustificati dicendo: "Pensavamo fosse una piscina".

trieste, migranti si lavano e fanno il bucato in pieno centro 2

"Siamo appena arrivati dall'Afghanistan, è il nostro primo giorno qui. Non sapevamo ci fosse un divieto - ha spiegato uno dei tre -. Volevamo solo fare una doccia e lavare i nostri vestiti". "Ora andremo dalla Polizia per chiedere asilo e trovare una struttura di accoglienza per capire se ci mandano da qualche parte a dormire", ha continuato un altro giovane.

trieste, migranti si lavano e fanno il bucato in pieno centro 4

Prima tappa italiana della rotta migratoria che passa dai Balcani, Trieste ha vissuto spesso situazioni di degrado. "Non sono al corrente di quanto accaduto stamani - ha commentato al Piccolo il sindaco della città, Roberto Dipiazza -, ma con loro siamo abituati a tutto. Ormai non c'è fine a questo tipo di degrado. D'altra parte è gente che non ha la nostra educazione".

trieste, migranti si lavano e fanno il bucato in pieno centro 11 trieste, migranti si lavano e fanno il bucato in pieno centro 10 trieste, migranti si lavano e fanno il bucato in pieno centro 6 trieste, migranti si lavano e fanno il bucato in pieno centro 7 trieste, migranti si lavano e fanno il bucato in pieno centro 5