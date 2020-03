21 mar 2020 08:48

“PERCHÉ IL PARLAMENTO DEVE LAVORARE SOLTANTO UNA VOLTA A SETTIMANA?” – BRUNO VESPA PUNGE LA POLITICA CHE SI È MESSA IN QUARANTENA: “IL PARLAMENTO È L’OSPEDALE DI ITALIA E L’ITALIA È IN TERAPIA INTENSIVA E QUINDI I SUOI MEDICI NON POSSONO ANDARE A VISITARLA SOLTANTO UNA VOLTA ALLA SETTIMANA. PERCHÉ I CASI SONO DUE: O IL PARLAMENTO NON SERVE, E QUESTO SAREBBE TERRIBILE, O IL PARLAMENTO SERVE E NON VA A LAVORARE. E QUESTO È ANCORA PIÙ GRAVE” – VIDEO