29 nov 2022 14:34

“PERCHÉ PIACCIO ALLA GENTE? PERCHÉ NON SONO POLITICAMENTE CORRETTO” – AL TORINO FILM FESTIVAL APPRODA “VITA TERRENA DI AMLETO MARCO BELELLI”, IL FILM DI LUCA FERRI CHE RACCONTA I SEGRETI DEL DIVINO OTELMA: “QUESTA È UNA DELLE TANTE VITE. IN UNA DELLE PRECEDENTI ERO CUSTODE DEI LIBRI SACRI SIBILLINI IN ETÀ AUGUSTEA. PER IMPEDIRE AD ANNIBALE DI VINCERE LA GUERRA SI SONO RIVOLTI A ME E LUI È STATO SCONFITTO. VEDERE IL MIO FILM? SE NON HANNO NIENTE DA FARE…” - VIDEO