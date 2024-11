10 nov 2024 08:40

“LA PERDITA DI MIA FIGLIA È STATO UN DOLORE GRANDISSIMO. NELLE ULTIME ORE DELLA SUA VITA NON HO VOLUTO VEDERLA” – EDOARDO VIANELLO RACCONTA IL DRAMMA VISSUTO PER LA MORTE DELLA FIGLIA SUSANNA, SCOMPARSA NEL 2020 A 49 ANNI PER UN TUMORE AI POLMONI: “ERO ARRABBIATO PERCHÉ AVEVO PAURA DI NON AVERLE DATO UNA VITA BELLA, COME SE LA IMMAGINAVA E, PER ASSURDO, ERO ARRABBIATO CON LEI PERCHÉ MI STAVA LASCIANDO. NON L'HO VISTA PERCHÉ SO CHE NON CE L'AVREI FATTA A SOPPORTARE TUTTO, MA NON MI SONO MAI PENTITO PERCHÉ..."