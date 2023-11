“PERDONO, MIO FIGLIO DOVRA’ PAGARE PER QUELLO CHE HA FATTO” – IL PADRE DI FILIPPO TURETTA HA INVIATO UN MESSAGGIO WHATSAPP AL PAPÀ DI GIULIA CECCHETTIN, NEL QUALE ESPRIME “LA MASSIMA PARTECIPAZIONE AL LORO DOLORE” – IL 22ENNE RIMARRÀ IN CARCERE IN GERMANIA PER ALMENO 10 GIORNI – CI VORRÀ DEL TEMPO PER OTTENERE L’ESTRADIZIONE DEL RAGAZZO, INDAGATO PER OMICIDIO VOLONTARIO AGGRAVATO E SEQUESTRO

(ANSA) - C'è stato un contatto, tramite messaggio whatsapp, tra Gino Cecchettin e Nicola Turetta, i papà dei due ragazzi - vittima e carnefice - del dramma di Vigonovo. Lo si apprende da Emanuele Compagno, difensore di Filippo Turetta.

Al legale, così come allo zio materno di Giulia, Andrea Camerotto, non risulterebbe invece che i due si siano sentiti direttamente al telefono. Nel messaggio di Turetta al papà di Giulia, questi gli ha espresso "la massima partecipazione al loro dolore, e una forte vicinanza" chiedendo "perdono" e aggiungendo che "Filippo dovrà pagare quel quello che ha fatto".

I genitori dei due ragazzi si erano incontrati martedì 14 novembre, nel terzo giorno di ricerche dei due 22enni, in casa dei Cecchettin, a Vigonovo. E in quell'occasione c'era stato un abbraccio. Ieri sera Nicola Turetta e la moglie Elisabetta Martini hanno preso parte in una posizione defilata alla fiaccolata per Giulia.

Il solo contatto con la famiglia della giovane vittima è stato tra Turetta e lo zio materno di Giulia, Andrea Camerotto. "Gli ho telefonato, perché non riuscivo a vederlo nella piazza - ha spiegato Camerotto - Ci siamo sentiti un attimo, al cellulare: lui è scoppiato a piangere, ci ha chiesto scusa, perdono".

L’autopsia e gli altri accertamenti irripetibili sull’omicidio di Giulia Cecchettin «saranno, in parte, scanditi dai tempi derivanti dagli atti di rogatoria che sono in corso di predisposizione data la presenza in territorio estero dell’indagato». Gli accertamenti – precisa in una nota la Procura di Venezia – dovranno prevedere anche la presenza di Filippo Turetta.

«Solo all’esito delle consulenze tecniche e degli ulteriori approfondimenti potrà essere meglio chiarito lo sviluppo dei fatti e quindi il più preciso inquadramento giuridico», spiega. Il giovane intanto è al momento indagato per omicidio volontario aggravato e sequestro.

«Il ritrovamento del corpo della ragazza chiaramente necessita il cambiamento del capo di imputazione, che quindi è stato cambiato. È omicidio volontario, allo stato, ma si tratta di una imputazione provvisoria perché dobbiamo fare tutti gli accertamenti tecnici sui luoghi, sui reperti, sulla macchina, dobbiamo sentire la versione dei fatti di Turetta, e solo a quel punto si potrà fare un’impostazione più completa», ha affermato a Padova il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi. Nella nota, il tribunale ricostruisce anche in maniera molto sintetica i momenti del fermo di Filippo Turetta.

Nelle prossime ore, o alla peggio domani, arriverà il parere dell’Oberlandesgericht di Naumburg, ovvero il Tribunale regionale superiore, in merito all’estradizione dello studente veneto. Turetta, arrestato sabato sera dalla polizia tedesca sull’autostrada A9 nei pressi di Lipsia, in Germania, ha passato la prima notte nel carcere di Halle (Saale).

A seguirlo oltralpe è l’avvocato tedesco Dimitar Krassa, con studio in Maybachstrasse. Nel corso dell’udienza di ieri, quella di convalida dell’arresto su mandato europeo, il giovane ha detto sì all’estradizione in Italia. L’udienza dell’Oberlandesgericht non è stata ancora calendarizzata. Su un tabellone elettronico all’ingresso del Tribunale, come ha constatato l’ANSA sul posto, c’è un ordine del giorno con una lista di tre appuntamenti, nessuno dei quali è in relazione al caso del giovane italiano. […]

