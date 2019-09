“LE PERSONE TRANS SONO ANCORA PERSEGUITATE” – MOMENTI DI COMMOZIONE AGLI EMMY DURANTE IL DISCORSO DI PATRICIA ARQUETTE CHE HA VOLUTO DEDICARE IL SUO PREMIO COME MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA ALLA SORELLA ALEXIS MORTA NEL 2016: “SONO IN LUTTO OGNI GIORNO DELLA MIA VITA E LO SARÒ FINO A QUANDO NON CAMBIEREMO IL MONDO E…” (VIDEO)

Francesco Lepore per "www.gaynews.it"

patricia e alexis arquette 2

Momenti di grande commozione quelli vissuti dalla platea durante il discorso di Patricia Arquette che, nel ringraziare per essere stata premiata quale miglior attrice non protagonista in una miniserie per il ruolo di Dee Dee Blanchard in The Act, ha voluto dedicare il prestigioso riconoscimento alla sorella transgender Alexis, morta nel 2016. «Le persone trans sono ancora perseguitate – così visibilmente commossa l’attrice – e io sono in lutto ogni giorno della mia vita, Alexis.

patricia arquette 4

E lo sarà per te per il resto della mia vita per te fino a quando non cambieremo il mondo in modo che le persone trans non siano più perseguitate». Prima dell’inizio della 71° edizione degli Emmy Awards Laverne Cox, accompagnata dall’avvocato e attivista Chase Strangio, ha invece sfilato sul red carpet sfoggiando una borsetta (da lei stessa disegnata) recante su un lato la bandiera arcobaleno con la scritta October 8 Title VII Supreme Court e sull’altro quella transgender con la scritta #Transisbeautiful.

patricia e alexis arquette 1

L’attrice transgender, nota per il ruolo di Sophia Burset in Orange is the New Black, ha voluto così richiamare l’attenzione sulla data dell’8 ottobre, quando la Corte Suprema degli Stati Uniti dovrà pronunciarsi sull’estensione o meno dalle tutele del VII° titolo del Civil Rights Act a lavoratrici e lavoratori transgender.

patricia arquette 1

Nel caso in cui fosse accolto il ricorso dell’avvocato generale degli Stati Uniti Noel Francisco secondo i desiderata della Casa Bianca, ciò consentirebbe ai datori di lavoro di poter licenziare liberamente dipendenti trans. «Un tale atto – ha dichiarato l’attrice – potrebbe in realtà trasformare la vita delle persone Lgbtq e delle persone che non sono Lgbtq.

alexis arquette 1

Di chiunque si discosti dagli stereotipi di genere, incluse, ad esempio, tutte le persone favolose. Quindi abbiamo il dovere di presentarci l’8 ottobre e prestare attenzione perché le nostre vite sono davvero sul filo del rasoio».

alexis arquette 2 patricia arquette 2 patricia arquette e eric white david, patricia, alexis arquette 1