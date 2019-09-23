alexis arquette 2 patricia arquette 2 patricia arquette e eric white david, patricia, alexis arquette 1
“LE PERSONE TRANS SONO ANCORA PERSEGUITATE” – MOMENTI DI COMMOZIONE AGLI EMMY DURANTE IL DISCORSO DI PATRICIA ARQUETTE CHE HA VOLUTO DEDICARE IL SUO PREMIO COME MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA ALLA SORELLA ALEXIS MORTA NEL 2016: “SONO IN LUTTO OGNI GIORNO DELLA MIA VITA E LO SARÒ FINO A QUANDO NON CAMBIEREMO IL MONDO E…” (VIDEO)-
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LE CAROTE FINITE IN TRAP - ''NUELA'' È GIÀ UNA STAR: ''L' HO FATTA SENTIRE A MIO FRATELLO E AI MIEI GENITORI, CHE NON CI HANNO CAPITO NIENTE. OGGI POSSO DIRE CHE NEL SUO NON SENSO HA AVUTO UN SENSO''. IL 16ENNE ROMANO RACCONTA COM'È NATA L'ISPIRAZIONE PER IL BRANO PIÙ AMATO DELLA SECONDA PUNTATA DI ''XFACTOR''
UN EMENDAMENTO IN TOTO - IL REUCCIO DELLE AUTOSTRADE AVEVA UN CONTENZIOSO MILIONARIO CON L'ANAS. CHI INGAGGIÒ PER LAVORARE A QUEL CONTENZIOSO? CERTO, L'AVVOCATO BIANCHI, CHE RICEVETTE DUE MILIONI DI EURO IN PARCELLE. 700MILA FURONO DIROTTATI SUI CONTI DELLA FONDAZIONE DI RENZI, PROPRIO MENTRE IL GOVERNO GENTILONI, CON UN EMENDAMENTO, ''RISOLVEVA'' QUEL CONTENZIOSO CHE AVREBBE SVENATO TOTO…
IL DIO DENARO - BILANCI NON PUBBLICATI, NOMINE NON FATTE, LE FINANZE IN MANO ALLO SCISMATICO TEDESCO CARDINALE MARX E LO IOR CHE RIPULITO RENDE MOLTO POCO: L’ECONOMIA DI FRANCESCO NON GIRA PER NIENTE - I CINQUANTA MILIONI PERSI A LONDRA CON L’AFFARE GROLUX E I MISTERIOSI CONTI IN SVIZZERA DA 7 MILIARDI
CHE FINE HA FATTO MEGAN FOX? L'ATTRICE AMERICANA È SPARITA DAI RADAR, MA NESSUNO HA DIMENTICATO LE SUE CURVE MOZZAFIATO – DOPO ANNI DI IPOTESI SUL PERCHE' DELL’ALLONTANAMENTO DAL CINEMA È STATA LA STESSA MEGAN A RIVELARE DI AVER AVUTO UN CROLLO PSICOLOGICO DOPO ESSERE STATA IPERSESSUALIZZATA IN... (VIDEO E FOTO BOLLENTI)
UN “POLPO” ALL’ANIMA - “POGBA OUT”, LE MINACCE E L'ACCOLTELLAMENTO DI UN 17ENNE A POCA DISTANZA DALLA VILLA DEL POLPO PAUL HANNO SPINTO IL FRANCESE A PRENDERE UN CANE DA DIFESA DA 17.000 EURO - IL GIOCATORE HA IMITATO I COMPAGNI RASHFORD E JONES E ORA HA UN CUCCIOLO DI ROTTWEILER ALTAMENTE ADDESTRATO
ANCHE LE 'FORMICHE' NEL LORO PICCOLO FESTEGGIANO - DA PANETTA DI BANKITALIA AL CAPO DEGLI 007 VECCHIONE, DA SALVINI ALLA CORTEGGIATISSIMA BOSCHI, IL POTERE DICE MESSA (PAOLO) E GIANNI LETTA BENEDICE - I MINISTRI AMENDOLA E PISANO, PARLAMENTARI E LOBBISTI, MANAGER E MILITARI - LEGA, M5S, PD, FORZA ITALIA, FRATELLI D’ITALIA E LA VECCHIA DC - SEMBRA IL 4 LUGLIO MA È LA FESTA DI 'FORMICHE', LA RIVISTA PIÙ AMERIKANA CHE C’È…
ON THE ROAD – IL MIGLIOR MODO PER RIPRENDERSI DALLE FERIE? ORGANIZZARE IL PROSSIMO VIAGGIO SU QUATTRO O DUE RUOTE – DALLA “WILD ATLANTIC WAY” IN IRLANDA ALLE COLLINE DELL’ANDALUSIA – PER CHI AMA I PAESAGGI AUTUNNALI C’È LA “MONADNOCK REGION LOOP” O IL FASCINO DELLA “ROUTE 66”- CHI NON VUOLE ALLONTANARSI DALL’ITALIA C'E'…
PER I MALATI DI SESSO – SE FINO AD ADESSO AVETE CREDUTO CHE LA DIPENDENZA DA SESSO FOSSE SOLO UN’OTTIMA SCUSA PER TROMBARE DI PIÙ SAPPIATE CHE UN GRUPPO DI RICERCATORI HA SCOPERTO IL MOTIVO PER CUI CERTE PERSONE SONO OSSESSIONATE: TUTTO DIPENDE DALL’ECCESSO DI OSSITOCINA, L’ORMONE DELL’AMORE, CHE ASSICURA UN GODIMENTO MAGGIORE, MA PORTA ANCHE A…