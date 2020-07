“PESCE RAZZISTA” – A COPENHAGEN SFREGIATA LA SIRENETTA. LA STATUA SIMBOLO DELLA CAPITALE DANESE VANDALIZZATA NELLA NOTTE. NESSUNA RIVENDICAZIONE. “MA LA FAVOLA NON CONTIENE ALLUSIONI RAZZISTE”, SPIEGA UNA STUDIOSA. IL MESE SCORSO, LA STATUA DI UN MISSIONARIO DANESE CHE HA SVOLTO UN RUOLO CHIAVE NELLA COLONIZZAZIONE DELLA GROENLANDIA È STATA IMBRATTATA CON VERNICE ROSSA E LA PAROLA "DECOLONIZZARE". NON È CHIARO SE I CASI SIANO LEGATI…

Non si è salvata dall’ondata di revisionismo sui monumenti e sui simboli delle città europee e americane — partita con le proteste negli Stati Uniti dopo l’omicidio di George Floyd — neppure la Sirenetta di Copenhagen: la statua all’entrata del porto di Copenhagen, simbolo della capitale danese, è stata vandalizzata con la scritta in inglese «racist fish» (pesce razzista). Per ora nessuno ha rivendicato la responsabilità dell’azione.

Ma la Sirenetta è razzista? «Non ci sono allusioni di questo genere nemmeno nella fiaba di cui è protagonista», ha spiegato alla tv danese una delle massime studiose dell’opera di Andersen, l’accademica Ane Grum-Schwensen. Nel cartone animato Disney (1989) compare un pesciolino nero che ha le fattezze delle caricature degli afroamericani; ma in una riscrittura della fiaba di un anno fa, che ha destato altrettante polemiche in senso opposto, la stessa Disney ha fatto impersonare la Sirenetta all’attrice nera

La statua — che ha oltre 100 anni di vita — è stata più volte vandalizzata, imbrattata e danneggiata. Tre anni fa fu verniciata di rosso per protesta contro la caccia alle balene. I vandali le hanno staccato un braccio e rubato la testa. A gennaio, la scritta «Free Hong Kong» era stata dipinta sempre sulla roccia, in riferimento al movimento di protesta pro-democrazia il governo centrale di Pechino. Il mese scorso, la statua di un missionario danese che ha svolto un ruolo chiave nella colonizzazione della Groenlandia è stata imbrattata con vernice rossa e la parola «decolonizzare»; non è chiaro se i due casi siano legati.

