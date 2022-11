5 nov 2022 16:45

LA “PITONESSA” E L’AMICO DI FRATELLI D’ITALIA – A OTTOBRE, QUANDO DANIELA SANTANCHÉ HA CEDUTO LE SUE PARTECIPAZIONI DI “VISIBILIA EDITORE”, È ENTRATO COME SOCIO DI MAGGIORANZA LUCA REALE RUFFINO. DUE SETTIMANE DOPO È SCATTATA L'ISTANZA DI FALLIMENTO PER LA SOCIETÀ (VICENDA PER LA QUALE LA MINISTRA NON RISULTA INDAGATA) – IMPRENDITORE DEL SETTORE DELLE AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI, RUFFINO È VICINO AI VERTICI LOMBARDI DI FRATELLI D'ITALIA – MA PERCHE' HA DECISO DI ACCOLLARSI UNA SOCIETA’ IN PROFONDO ROSSO E CON DEBITI CON IL FISCO?