“I PM NON TROVANO NIENTE E INDAGANO I MIEI PARENTI” – LA RABBIA DEL PAPA’ DI KATA, LA BIMBA PERUVIANA SCOMPARSA DALL’EX HOTEL ASTOR DI FIRENZE – “INCOLPARE LA MIA FAMIGLIA MI OFFENDE: QUESTA COSA DI INDAGARE MIO FRATELLO E MIO COGNATO MI FA PENSARE TANTE COSE. NON TROVANO NIENTE E VOGLIONO METTERE NEI GUAI NOI. QUESTO NON VA BENE”

il padre di kata

(ANSA) "In procura non mi dicono niente, noi siamo i genitori, vogliamo sapere almeno qualcosa. Siamo con l'angoscia di non sapere nulla, quindi fare questa cosa di indagare mio fratello e mio cognato mi fa pensare tante cose, che non trovano niente e vogliono mettere nei guai noi, la mia famiglia, e questo non va bene".

Lo ha detto il padre di Kata, Miguel Angel Romero Chicclo in un incontro con la stampa organizzato dai suoi legali davanti all'hotel Astor di Firenze. "Ho fiducia in mio fratello e in mio cognato, li conosco bene, sono sicuro che non sanno niente e hanno detto tutta la verità", "incolpare la mia famiglia mi offende".

L'ULTIMA IMMAGINE DI KATA FUORI DALL'HOTEL ASTOR A FIRENZE KATHRINA ALVAREZ - LA MAMMA DI KATA, LA BAMBINA SCOMPARSA A FIRENZE ABEL ALVAREZ VASQUEZ - LO ZIO MATERNO DI KATA