“I POLMONI DI UN PAZIENTE COVID SONO PEGGIORI DI QUELLI DI UN FUMATORE” – UNA DOTTORESSA DEL TEXAS LANCIA L’ALLARME ANCHE SU GUARITI E ASINTOMATICI: “TUTTI I PAZIENTI HANNO RADIOGRAFIE AL TORACE CHE MOSTRAVANO CICATRICI PEGGIORI DI QUELLE DI UN FUMATORE. ANCHE GLI ASINTOMATICI NEL 70%-80% HANNO RADIOGRAFIE CHE…” - VIDEO

DAGONEWS

brittany bankhead kendall

«I polmoni di un paziente Covid sono peggiori di quelli di un fumatore». A parlare è la dottoressa Brittany Bankhead-Kendall, chirurgo traumatologo del Texas, che da marzo cura pazienti che hanno contratto il coronavirus. «Tutti sono così preoccupati per la questione della mortalità e questo è terribile. Ma tutti i sopravvissuti e le persone che sono risultate positive al test, questo sarà il problema».

polmoni covid e fumatore 4

Secondo Bankhead-Kendall tutti i pazienti che lei ha curato avevano delle terribili lastre, anche se non mostravano alcun sintomo: se, infatti, tutti i sintomatici avevano delle lastre ai polmoni che mostravano cicatrici, lo stesso valeva per il 70-80% degli asintomatici.

polmoni covid e fumatore 1

«Ci sono ancora persone che dicono “Sto bene, non ho problemi”, ma quando guardi la loro radiografia ti accorgi che non è così come dimostra l’immagine di un polmone normale, quello di un fumatore e quello di un paziente covid messo a confronto. Non sappiamo cosa succederà, ma la radiografia ci dice che questi pazienti avranno problemi in seguito».

polmoni covid e fumatore 2 polmoni covid e fumatore 3 coronavirus polmoni tac di polmoni sani e colpiti da covid coronavirus polmoni