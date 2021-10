“PONE PIÙ PROBLEMI DI MODA CHE DI COSCIENZA” – “LA STAMPA” E L’ORDINANZA ANTI-PROSTITUZIONE DEL SINDACO DI TERNI CHE VIETA DI “MOSTRARE NUDITÀ”: “È SEMPRE LA STESSA STORIA, MA È ANCHE UNA TEORIA IMPOSSIBILE DA ATTUARE A MENO DI ARRESTARE IN MASSA CHIUNQUE SEGUA LA MODA. LA CALZA A RETE NON LASCIA MAI DEFINITIVAMENTE LA SCENA ED È USCITA DAI BORDELLI. L'ITALIA È PIENA DI PERSONE CHE CAMMINANO FASCIATE IN VINILE. IL REGGISENO ALL'UNCINETTO SFOGGIATO COME TOP È QUASI UN CAPO SPALLA…”

LEONARDO LATINI

Giulia Zonca per “La Stampa”

Lei ha gli stivali oltre il ginocchio il collare borchiato, l'amica ha il giubbotto di pelo verde e la pancia scoperta e non stanno affatto su un marciapiede, dove le collocherebbe il sindaco di Terni, ma fuori da una scuola superiore. Una come tante in tutta Italia, in tutto il mondo, nel 2021.

L'ordinanza umbra contro la prostituzione, scritta per essere criticata, pone più problemi di moda che di coscienza. Il primo cittadino leghista ritiene che il sesso a pagamento sia un grosso guaio a Terni e ci sta pure che faccia da palco a un giro malavitoso da stroncare. Sul «garantire sicurezza» è facile trovare consenso, sul «garantire decoro» si apre la sfilata, di abiti, e stupidaggini accessoriate.

mininigonne a scuola 2

Leonardo Latini, il sindaco in questione, promuove un illuminato testo per sradicare «l'abbigliamento indecente ovvero il mostrare nudità» perché potrebbe suscitare «la convinzione di esercitare la prostituzione». Inutile prendersela con lui, lo scorso aprile, a Cassina de' Pecchi, 17 km dal centro di Milano, stessa storia in una ordinanza gemella e il sindaco era una donna, nel 2019, a Massa, «sconsigliati gli abiti succinti», prima ancora, nelle Marche, multe «a chi ostenta indumenti trasgressivi».

L'Italia non è divisa tra Nord e Sud ma tra passato e presente. È sempre la stessa storia, ma è anche una teoria impossibile da attuare a meno di arrestare in massa chiunque segua la moda. La calza a rete non lascia mai definitivamente la scena ed è uscita dai bordelli.

La pelliccia sintetica colorata sta nei guardaroba con un'occupazione trasversale: dall'armadio di Naomi Campbell a quello di un qualsiasi ventenne, di qualsiasi genere, tipo, orientamento e da appoggiare su qualunque stile. Dal rapper incavolato al romantico fumettoso.

Con i costumi di «The Deuce», serie tv sul boom della pornografia Anni Settanta, ci hanno fatto collezioni intere: il pantaloncino tagliato sul sedere con i collant sotto, la camicia elegante con un unico bottone allacciato.

VICTORIA DAMIANO MANESKIN 19

E poi c'è il film che ormai dovrebbe aver sdoganato ogni confine tra l'ambiguità e il/la fashionista: «Pretty Woman», un classico, dove Julia Roberts faceva effettivamente la prostituta e i suoi vestiti sono diventati simbolo di indipendenza.

Non certo quelli indossati dopo aver incontrato il principe azzurro. L'Italia è piena di persone che camminano fasciate in vinile e l'alta moda ha rilanciato il camp, uso del trash consapevole, sgargiante e trasgressivo, così tante volte da farlo arrivare fino ai mercati rionali.

the deuce, la serie sulla storia del porno 7

Il reggiseno all'uncinetto sfoggiato come top è quasi un capo spalla e dopo il successo internazionale dei Maneskin è proprio impossibile ignorare l'idea che esista un look fluido e una vita molto meno etichettabile di quanto prevede un'ordinanza. Figurarsi se poi il provvedimento è una scusa per nascondere sotto secoli di polveroso perbenismo un pensiero fin troppo attuale: ogni donna in fondo è una zoccola e ogni uomo che osa smarcarsi dagli stereotipi maschili un deviato. -

