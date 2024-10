Estratto dell'articolo di www.tgcom24.mediaset.it

taylor mega 3

Taylor Mega è una furia, e sui social scatena tutta la sua rabbia verso la sorella e l'ex fidanzato (di cui non fa il nome). Nel giorno del suo 31esimo compleanno l'influencer ha postato una serie di storie piene di epiteti e invettive dirette a Giada Todesco, partita per una vacanza di lusso insieme all'uomo con cui Taylor faceva coppia fino a qualche tempo fa.

Gli attacchi social

"Il premio miglior mer... dell'anno va a parimerito a mia sorella e allo psicopatico del mio ex che sono partiti per un viaggio romantico insieme" scrive Taylor Mega nelle storie social, e continua: "Che brava ragazza di grandissimi valori. Cerca di non farti rubare i gioielli almeno tu, spero tu sia partita senza" continua nella sua invettiva ai danni della sorella Giada.

giada todesco 3

E poi aggiunge: "Ps: Chiama pure la polizia piangendo quando un domani si apposterà dietro le macchine per stalkerizzarti (come faceva con me)". E ancora: "Sarai sempre la seconda scelta e ringrazia che ti sto regalando un po' di visibilità". Poi prosegue: "La sera del mio compleanno. Quanto sei carina per questo splendido regalo".

[…] “Non è la prima volta che si prende i miei 'scarti' per farmi ripicche, o forse solo per farsi le vacanze negli yacht perché, sì, la favola della ragazza che pensa solo al lavoro e alla famiglia, è appunto una favola", spiega. […] "Ma, ma ma…" aggiunge Taylor Mega al suo sfogo, "Non ti basta uscire con questi sfigati che fino all'ultimo mi stavano addosso finché non li bloccavo e allora per ripicca ripiegavano su di te. No non ti basta, ti devi prendere pure gli scarti delle mie amiche.

taylor mega contro la sorella giada todesco 1

Opportuniste che pensano solo a scroccare peggio di te". Ormai è un fiume in piena: "Ho sopportato per anni. Ho pianto tanto per lei. E anche stanotte ho pianto tutta la notte nonostante le gocce per calmarmi. Sono stufa di stare zitta e guardare e fare sempre la superiore". Poi conclude: "Mi dispiace per i miei genitori che non si meritavano queste storie. Non me lo meritavo nemmeno io. Complimenti a sto secondo co...ne e psicopatico che ha distrutto una famiglia".

giada todesco 4 taylor mega taylor mega 2 copia taylor mega 2 taylor mega 1 taylor mega contro la sorella giada todesco 2 taylor mega giada todesco 1 taylor mega 2 giada todesco 2 taylor mega contro la sorella giada todesco 3 taylor mega contro la sorella giada todesco 4 taylor mega 1 copia