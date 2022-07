25 lug 2022 13:00

“PRENDO LA DOPPIETTA E VI AMMAZZO” – UN 22ENNE DI BOLOGNA INDAGATO PER MINACCE E STALKING NEI CONFRONTI DI MICHELLE HUNZIKER E FEDERICA PANICUCCI – IL RAGAZZO SI ERA ACCANITO IN PARTICOLARE CONTRO LA PRESENTATRICE DI “MATTINO CINQUE”, MINACCIANDO DI MORTE ANCHE IL FIGLIO – ALLA HUNZIKER AVEVA INVIATO MESSAGGI A SFONDO SESSUALE COME “VENDETTA” PER IL SUO IMPEGNO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – GIÀ IN PASSATO LE DUE SHOWGIRL SONO STATE VITTIME DI MANIACI...