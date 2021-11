“I PRETI PEDOFILI? VANNO MESSI ALLA FORCA DAL PISELLO” - A "LA ZANZARA" DON PATRIZIO COPPOLA, DETTO "PADRE JOYSTICK", SI SCATENA CONTRO I PORCONI NEL CLERO: “DEVONO ESSERE CASTRATI. QUESTA CHIESA PERMETTE A QUESTI DI CELEBRARE L’EUCARISTIA MENTRE DICIAMO NO AI SEPARATI" - "IL SESSO PER I PRETI? LA CHIESA DOVREBBE PENSARE A UN’APERTURA. GLI SCAMBISTI SONO DEI DEPRAVATI. LE AMMUCCHIATE SONO UNA PORCHERIA. LA MASTURBAZIONE È UN ATTO EGOISTICO. E IL SESSO ANALE…” - VIDEO

Da “La Zanzara - Radio24”

“I preti pedofili? Avete visto quello che sta succedendo in Francia? E’ vergognoso, io i preti pedofili li metterei al ‘chiappo’, alla forca, non dalla testa ma dalla testa del loro pisello perché devono sentire il dolore che fanno ai bambini. Li metterei inforcati dalla testa del loro pisello per sapere il danno che stanno creando. Questa è la fine che devono fare”.

Lo dice a La Zanzara su Radio 24 don Patrizio Coppola, sacerdote campano di Solofra, in provincia di Avellino, detto anche padre Joystick per aver fondato la prima università per videogiochi. “Per me devono essere castrati, questa dovrebbe essere la giustizia. Questi signori non meritano nulla, questa Chiesa permette a questi di celebrare l’eucaristia mentre diciamo no alle persone separate. Per voi è giusto?”. Per lei i preti dovrebbero fare sesso?: “Le tentazioni sono tante, ma io rispetto la promessa di castità. La rispetto con molta fatica.

Il matrimonio? Io per i preti non lo vorrei, per non essere chiamato cornuto. E’ molto probabile che avvenga. Sul sesso però la Chiesa dovrebbe fare un’apertura”. E sui gay come la pensa?: “Dove c’è amore non bisogna mai discriminare nessuno, chi sono io per giudicare una coppia gay? Non sono nessuno, se si vogliono bene e si amano va bene così. Unioni gay? Nessuna preclusione, e poi perché devono essere casti? Anche loro hanno delle pulsioni, non sono la fine del mondo, anche loro hanno dei sentimenti”.

Molte coppie in Italia praticano lo scambismo, don Patrizio: “Gli scambisti sono depravati che vanno ammoniti, compatiti e aiutati a trovare la stabilità interiore. Ci sono cose che vanno oltre la dignità della persona. Il sesso è per l’amore, per lo stare insieme di una coppia, non per fare porcherie. Le orge sono una porcheria e basta, chi le fa poi viene a confessarsi.

L’amore è condivisione, non ammucchiata ”. E la masturbazione?: “E’ un atto egoistico che non va fatto, è un peccato”. E il sesso anale?: “Perché lo chiedete a me? Chiedetelo ai gay. Comunque è una cosa contro natura, un peccato. Poi nell’intimità può scegliere cosa vuole”

