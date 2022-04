“IL PRINCIPE ANDREA È UN UTILE IDIOTA” – JEFFREY EPSTEIN PENSAVA CHE IL “DUCA DI PORK” FOSSE UNO SCEMO DA UTILIZZARE PER IL PROPRIO GUADAGNO - A FAR SCOPPIARE LA BOMBETTA È LA BIOGRAFA REALE TINA BROWN CHE NEL SUO ULTIMO LIBRO RIVELA COME IL FINANZIARE PEDOFILO AVESSE UNA PESSIMA OPINIONE DEL PRINCIPE, MA SAPEVA CHE "UN REALE ERA SEMPRE UNA FORTE CALAMITA PER GLI UOMINI D’AFFARI" - EPSTEIN HA FATTO SENTIRE ANDREA SESSUALMENTE ATTRAENTE E...

DAGONEWS

jeffrey epstein

Jeffrey Epstein parlava alle spalle del principe Andrea definendolo "un idiota", ma voleva sfruttare lo status del duca per il proprio guadagno.

A rivelarlo è la biografa reale Tina Brown, che è stata direttrice di “Vanity Fair” negli anni '90 ed è passata alla redazione del “Daily Beast” fino al 2013, e che ora è pronta a scodellare il prossimo libro “The Palace Papers”.

In un estratto del suo libro condiviso con “The Telegraph”, Brown ha ricordato come Epstein ritenesse che un «senior royal, anche se non con un’immagine specchiata, è sempre una potente calamita all'estero» ritenendo Andrew «utile». Ha affermato che in cambio, Esptein ha fatto sentire Andrea "attraente sessualmente".

principe andrea jeffrey epstein

L’obiettivo di Epstein era portare Andrea a incontrare loschi personaggi della finanza che a quel punto si sarebbero potuti vantare di essere "consiglieri per gli investimenti" di Sua Altezza Reale. Avrebbe quindi negoziato accordi per il suo guadagno personale.

Brown ha detto che Epstein sapeva quali tasti premere per irretire il principe Andrea che si sentiva sempre in secondo piano rispetto a Carlo e poteva fare affidamento su sua madre per finanziare il suo stile di vita.

L'autore e giornalista ha anche affermato che Andrea è stato fatto sentire importante da Epstein grazie a “gli affari, le ragazze, l'aereo, lo scintillante mondo di New York, dove non era visto come un uomo adulto ancora dipendente da sua madre”.

MELANIA TRUMP PRINCIPE ANDREA, GWENDOLYN BECK E JEFFREY EPSTEIN A UN PARTI A MAR-A-LAGO

Brown ha descritto Andrea come un adolescente ossessionato dal sesso e ha affermato che una fonte le ha detto che il duca di York ha fatto disgustare la moglie dell'ambasciatore degli Stati Uniti nel Regno Unito Walter Annenberg quando ha trascorso due giorni a guardare porno via cavo mentre visitava la loro tenuta californiana nel 1993.

donald e melania trump, jeffrey epstein ghislaine maxwell jeffrey epsteiin IL PRINCIPE ANDREA A CASA DI JEFFREY EPSTEIN IL PRINCIPE ANDREA A CASA DI JEFFREY EPSTEIN jeffrey epstein con il principe andrea il principe andrea