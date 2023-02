Estratto da “la Repubblica - Edizione Roma”

COCAINA

Il principale aeroporto d’Italia utilizzato per inondare la capitale di polvere bianca prodotta in Sud America e uno dei più noti penalisti di Roma condannato a 4 anni e 6 mesi insieme a un pregiudicato, Vincenzo Carzo, e al padre di quest’ultimo, Antonio, ‘Ntoni Scarpacotta’, “l’uomo della tradizione” che, si scoprirà dopo, era stato inviato nella Capitale per fondare la prima locale di ‘ndrangheta autorizzata dalla casa madre calabrese.

Se la condanna a 9 anni di reclusione dei due Carzo non sorprende, la notizia della sentenza avversa nei confronti di uno dei principi del foro di Roma, Piergiorgio Manca, desta sicuramente clamore.

TRIBUNALE DI ROMA 2

Ritiene il sostituto procuratore Mario Palazzi, e adesso anche il tribunale che ha condannato il legale al termine del processo celebrato con rito abbreviato, che l’avvocato avrebbe contribuito ad aiutare un’associazione criminale consentendo “la circolazione riservata di informazione tra i sodali”, li legge negli atti.

Oltre a fornire assistenza legale, avrebbe dato un contributo “morale e materiale ai sodali detenuti al fine di evitare rischi di delazione, di favorire incontri riservati tra gli indagati presso il suo studio per l’assunzione di decisioni importanti per la vita del sodalizio, o comunque di veicolare utenze, codici pin o indirizzi email per le comunicazioni riservate tra i sodali”. […] Nell’indagine, iniziata nel 2011 con l’arresto di un corriere sbarcato all’aeroporto Leonardo da Vinci, sono stati coinvolti anche tre carabinieri. […]

TRIBUNALE DI ROMA 1

“Rispetto la toga, anche quella che indossano i magistrati”, commenta adesso l’avvocato con il suo solito aplomb. “Davo per scontato la mia assoluzione. Ho solo fatto l’avvocato parlando con i miei assistiti – continua – fortunatamente c’è l’appello perché io sono veramente estraneo a tutto ciò. Queste sono cose che sono entrate nella mia vita professionale ma non in quella privata”.

AEROPORTO FIUMICINO AEROPORTO ROMA FIUMICINO