“IL PRINCIPE HARRY È UN IDIOTA” – SEAN, IL FIGLIO 48ENNE DI JOHN LENNON E YOKO ONO, RIVERSA UNA COLATA DI FIELE SU X DOPO AVER LETTO IL LIBRO “SPARE”: “CI SIAMO INCONTRATI UNA VOLTA. QUESTO PRIMA CHE MI RENDESSI CONTO CHE ERA UN IDIOTA” – A INFASTIDIRLO, IN PARTICOLARE, È STATO IL PASSAGGIO IN CUI HARRY RACCONTA DI AVER CURATO IL SUO PENE CONGELATO CON LA CREMA PREFERITA DELLA MADRE: “MERITA DI ESSERE PRESO IN GIRO DOPO QUELL'EPISODIO DA RAGAZZINO. È LA STUPIDITÀ CHE MI DÀ FASTIDIO…”

DAGONEWS

sean lennon

Sean Ono Lennon, il figlio di John Lennon e Yoko Ono, scatenato contro il principe Harry che ha definito, senza mezzi termini, “un idiota che merita di essere deriso”.

Sean, 48 anni, ha esordito: «E’ arrivata la tanto attesa mia recensione dell'autobiografia del principe Harry. In due parole: “Spare me” (“Risparmiami”)». Su X, a chi gli ricordava che aveva tanto in comune con Harry per il fatto di aver perso tragicamente un genitore, Sean ha risposto: «Sono consapevole che abbiamo cose in comune. Ci siamo incontrati una volta. Questo prima che mi rendessi conto che era un idiota».

spare principe harry

A infastidirlo, in particolare, è stato il passaggio in cui Harry ha raccontato di aver curato il pene congelato con la crema per le labbra preferita della sua defunta madre. «Merita di essere preso in giro dopo quell'episodio da ragazzino. È la stupidità che mi dà fastidio. Non riesco a empatizzare con lui perché sono molto deluso dal suo modo di vedere le cose. Speravo che fosse più intelligente».

lady diana, harry e william

principe harry e lady diana principe harry sean ono lennon sean lennon YOKO ONO SEAN LENNON SEAN LENNON sean lennon 1