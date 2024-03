(IN UN VIDEO PARE CHE LORO DUE SI BACINO).

Negli ultimi giorni è tornato virale online un componente minore ma molto seguito della Royal Family, Lady Rose Hanbury, detta anche la Marchesa di Cholmondeley. Trentanove anni, ex modella ed ex consigliere dell’attuale ministro britannico Michael Gove, nel 2009 alla Chelsea Town Hall (il giorno dopo l’annuncio del loro fidanzamento) Lady Rose ha sposato Lord Cholmondeley: un altro nobile ma di 23 anni più anziano, che qualche mese fa è stato nominato da re Carlo III “Lord in-waiting”. In pratica, suo assistente personale.

La coppia si è conosciuta in vacanza in Italia nel 2007 e ha tre figli, ossia i gemelli 15enni Alexander Hugh George conte di Rocksavage e Lord Oliver Timothy George, oltre alla figlia Lady Iris Marina Aline Cholmondeley, 8 anni. Tutti vivono nella maestosa residenza palladiana di Houghton Hall, nell'inglese Norfolk. Costruita nei primi anni Venti del 1700 per l’allora primo ministro britannico Sir Robert Walpole, è una reggia a pochi metri dalla villa di campagna "Anmer Hall" dei principi del Galles, ossia William e Kate, con i quali i Cholmondeley si conoscono da tempo.

Ora la marchesa è tornata alla ribalta online dopo che il presentatore americano Stephen Colbert l’ha citata durante in un suo sketch due giorni fa. Colbert ha prima sbeffeggiato la Royal Family per le ultime peripezie, come quella della foto "ritoccata da Kate Middleton". Poi però ha riesumato, durante la sua trasmissione “Saturday Night Show”, alcune vecchie dicerie, da anni senza sostanza né riscontro alcuno:

“Il Regno Unito è in agitazione. Che fine ha fatto Kate Middleton, si chiedono tutti? Segugi della rete pensano che l’assenza di Catherine sia a causa di suo marito, il futuro re d’Inghilterra, che pare abbia una relazione con un’altra donna. E sapete tutti chi è, giusto? Allora ditelo insieme a me: “La marchesa di Cholmondeley!”".

Illazioni che sinora non hanno mai avuto nemmeno un elemento di prova. Solo un gossip della pubblicazione statunitense “In Touch” cinque anni fa, smentito seccamente dalla Casa Reale e un dubbio screenshot pubblicato da un sito americano su presunti e anonimi tradimenti nella Royal Family, qualche anno fa, ma senza alcun riferimento personale. In realtà, i pettegolezzi erano partiti da un articolo del tabloid Sun del marzo 2019, secondo cui Kate avrebbe “chiesto a William di escludere Lady Rose dalla loro cerchia", in quanto avrebbe sospettato che questi ultimi due "avessero una relazione”. Articolo che il quotidiano inglese ha però poi ritirato e cancellato dal sito. […]

