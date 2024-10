“IN PRIVATO WILLIAM E KATE SI SCONTRANO, SI ACCAPIGLIANO, SI URLANO ADDOSSO E SI DICONO COSE POCO CARINE” – LA BIOGRAFIA DEI PRINCIPI DI GALLES “KATE & WILLIAM - UN AMORE REALE” DI DEBORAH AMERI METTE IN LUCE UN ASPETTO POCO CONOSCIUTO DELLA COPPIA, APPARENTEMENTE INOSSIDABILE: NON SOLO I DUE SCAZZANO COME TUTTI, MA SI TIRANO OGGETTI, PER LO PIÙ INNOCUI COME CUSCINI, VOLANO PAROLACCE, ALZANO PARECCHIO LA VOCE – LUI È INCLINE AD ARRABBIARSI FACILMENTE E LEI POI TENTA DI FARE PACE…

Anticipazione da “Oggi”

libro Kate & William - Un amore reale Deborah Ameri

Nei loro primi 20 anni insieme Kate e William d’Inghilterra hanno sempre avuto un’immagine pubblica impeccabile, rafforzata anche dalla sincerità e dalla misura con cui è stata condivisa la malattia della principessa. Ma in privato c’è dell’altro. Lo rivela la prima biografia dei principi di Galles Kate & William - Un amore reale (Newton Compton) di Deborah Ameri, in uscita il 5 novembre. Il libro, anticipato sul settimanale OGGI in edicola da domani, è stato realizzato dalla giornalista, esperta della famiglia reale, raccogliendo ricordi e testimonianze delle persone che li hanno conosciuti o lavorato per loro.

E così si scopre che «in privato William e Kate, come tutte le coppie, si scontrano, si accapigliano, si urlano addosso e si dicono cose poco carine». Il royal watcher Tom Quinn racconta: «Kate può sembrare una persona molto calma, e anche William. Ma non è sempre vero. Perché il grande stress per loro è che sono costantemente circondati da assistenti di Palazzo. È come stare in un romanzo di Jane Austen».

copertina Oggi del 31 ottobre 2024

Anche per questo, come spiega Deborah Ameri, all’Adelaide Cottage, a Windsor, non alloggia nessun membro dello staff, che invece vive in una dépendance poco lontana. È il nervosismo, soprattutto da parte del principe, a fomentare gli scontri coniugali. A volte si tirano oggetti, per lo più innocui come cuscini, volano parolacce, alzano parecchio la voce, facendo attenzione a non farsi sentire dai figli. Ma i battibecchi non escono mai dal perimetro di ordinari bisticci tra marito e moglie.

E diverse fonti testimoniano che «Kate per istinto è quella che poi cerca di mettere pace, mentre William odia il confronto ma è impulsivo e incline ad arrabbiarsi facilmente». I diverbi però non hanno mai minato la complicità dei principi perché come ha ammesso lo stesso William: «Ci divertiamo molto insieme, abbiamo un grande senso dell’umorismo».

