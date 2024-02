“IL PROBLEMA È CHE IN SALA STAMPA CI SONO GIORNALISTI CHE NON CONOSCONO L’ABC DELLA MUSICA” – SELVAGGIA LUCARELLI FA IL PELO E IL CONTROPELO AI GIORNALISTI SPEDITI A SANREMO SENZA AVERE IDEA DI CHI SALE SUL PALCO: “IL PROBLEMA È CHE VADANO SERENAMENTE A SANREMO AMMETTENDO DI NON SAPERE CHI SIA GEOLIER. E CIOÈ L’ARTISTA AD AVER VENDUTO DI PIÙ NEL 2023 E RECORD SU SPOTIFY. MI PARE SIA UNA QUESTIONE SU CUI RIFLETTERE PIÙ DELLA VITTORIA DI ANGELINA…” - VIDEO

Da Instagram

selvaggia lucarelli contro i giornalisti della sala stampa 7

Il problema non è che il vincitore di Sanremo lo decidano la sala stampa e le radio, sebbene in teoria non sia neppure giusto chiedere voti a pagamento se quei voti non possono in alcun modo essere decisivi neppure quando sono così sbilanciati a favore di un cantante (neppure il 60 % del televoto o perfino il 100 % a favore di un cantante ne può decretare la vittoria).

selvaggia lucarelli contro i giornalisti della sala stampa 3

Il problema è che in sala stampa ci siano giornalisti che non conoscono l’abc della musica e vadano serenamente a Sanremo ammettendo di non sapere chi sia Geolier. E cioè l’artista ad aver venduto di più nel 2023 e record su Spotify. “Non conoscevo Geolier” e “chi cazzo é Geolier” mi pare sia una questione su cui riflettere più della vittoria di Angelina. #Sanremo2024

selvaggia lucarelli selvaggia lucarelli contro i giornalisti della sala stampa 1 selvaggia lucarelli selvaggia lucarelli contro i giornalisti della sala stampa 2 selvaggia lucarelli contro i giornalisti della sala stampa 5 selvaggia lucarelli contro i giornalisti della sala stampa 4 selvaggia lucarelli contro i giornalisti della sala stampa 6