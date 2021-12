Paolo Ferrari per “Libero quotidiano”

carmelo miceli avvocato vedova david rossi

«Mi auguro che il Consiglio superiore della magistratura stia mettendo mano in queste ore alla situazione di grave incompatibilità che si è creata all'interno della Procura di Siena», afferma l'onorevole Carmelo Miceli (Pd), avvocato penalista e difensore della famiglia di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di Banca Monte Paschi morto precipitando dalla finestra del suo ufficio la sera del 6 marzo 2013.

david rossi

Onorevole Miceli, è convinto che ci siamo profili di incompatibilità da parte dei pm senesi?

«Certo, è un fatto oggettivo alla luce di tutto quello che sta emergendo anche a seguito dell'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Rossi. Ad aggravare questa incompatibilità, poi, la lettera inviata l'altro giorno dall'avvocato Andrea Vernazza, difensore del procuratore di Siena Nicola Marini, al presidente della Camera Roberto Fico».

PASQUALE AGLIECO

L'avvocato Vernazza (difensore anche di Ciro Grillo, accusato di aver violentato una studentessa, ndr) afferma che non esistono «nuove prove» sulle cause della morte di Rossi.

«Come fa a desumerlo? È una anticipazione del giudizio da parte del legale del procuratore. In base alle sue affermazioni è inutile, allora, che la famiglia di Rossi si batta per la riapertura delle indagini.

Noi non abbiamo nulla contro la Procura. Desideriamo soltanto che il fascicolo sia trattato da magistrati effettivamente terzi ed imparziali. Ed in questo momento non mi pare ci siano le condizioni».

ANTONINO NASTASI

Ci sarebbe poi un procedimento disciplinare aperto nei confronti dei pm senesi.

«Vorremmo conoscerne l'esito».

Cosa pensa, invece, di quanto affermato dal colonnello Pasquale Aglieco, l'ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena? L'ufficiale ha dichiarato, fra le tante cose, che l'ufficio di Rossi sarebbe stata alterato dai pm prima dell'arrivo della polizia scientifica per i rilievi.

CARMELO MICELI

«Premesso che dagli atti era già emersa un'alterazione oggettiva dello stato dei luoghi, vorrei che al Comando generale dell'Arma qualcuno visionasse l'integrale deposizione del colonnello.

Aglieco non si è presentato l'altro giorno davanti alla Commissione per chiarire quello che sapeva su Rossi, ma perché avvertiva la necessità di smentire il teste Matteo Bonaccorsi (già escort di vip e professionisti, ora assistente di un europarlamentare, ndr) che aveva fatto il suo nome come partecipante ai festini, insieme ai pm Aldo Natalini e Nicola Marini, che si svolgevano nelle ville intorno a Siena.

il servizio di non e' l'arena su david rossi 2

Aglieco ha solo fatto una arringa difensiva su quanto dichiarato da Bonaccorsi che ha già avuto, ricordo, un primo vaglio di attendibilità da parte dei magistrati. Il colonnello, avendo anche pedinato Bonaccorsi, non ha dato un buon esempio come ufficiale dell'Arma».

Fra tre mesi si conosceranno gli esiti della super perizia.

«Spero che si riesca a sapere chi e perché ha alterato lo stato dei luoghi e quanto ciò possa incidere sull'accertamento delle reali cause della morte di Rossi».

inchiesta delle iene su david rossi pasquale aglieco

Qual è la sua opinione al riguardo?

«Le possibilità sono tre: Aglieco era presente e ha visto tutto; Aglieco non era presente ma ha raccontato cose reali; Aglieco si è inventato tutto. In quest' ultima caso bisogna capire il motivo.

Il colonnello ha affermato che ad inquinare la scena del delitto sarebbe stato l'unico pm (Antonino Nastasi, ndr) che non avrebbe partecipato con lui a questi festini. Curioso».

PASQUALE AGLIECO ANNA ASCANI

Vernazza ha detto che a breve Bonaccorsi riceverà un avviso di conclusione indagini per false dichiarazioni ai pm.

«Come fa a saperlo? Forse perché il suo assistito è un magistrato?».

