“LA PROSSIMA VOLTA MI VEDRÀ SEPOLTO IN UNA BARA” – THOMAS MARKLE NON PERDE OCCASIONE PER SPARARE A ZERO SULLA FIGLIA: “LEI E I REALI SONO IN DEBITO CON ME. MI AVEVA DETTO CHE SI SAREBBE PRESA CURA DI ME NEGLI ULTIMI ANNI DELLA MIA VITA” – “SONO STATO GELOSO DEL PRINCIPE CARLO…” LE FOTO MAI VISTE DI MEGHAN - VIDEO

Stefania Saltalamacchia per "www.vanityfair.it"

meghan e thomas markle 5

Thomas Markle si fa sentire ancora una volta. L’ex direttore della fotografia, che non parla con la figlia Meghan dal maggio 2018, ha rilasciato a Channel 5 una lunga intervista che fa da filo conduttore al documentario Thomas Markle: My Story. Il 75enne in video ha mostrato gli album di famiglia, con la moglie di Harry ancora bambina, i filmini delle vacanze e quelli delle recite scolastiche, aprendo sugli anni insieme alla figlia avuta da Doria Ragland per poi arrivare alla rottura del loro rapporto.

Thomas ormai non pensa più di poterlo recuperare: «La prossima volta che ci rivedremo, credo che io sarò nella fossa», ha dichiarato in video. Il documentario, appena andato in onda in Gran Bretagna ora che Meghan e Harry hanno lasciato il Paese per iniziare una nuova vita in Canada, è stato visto da quasi un milione e mezzo di spettatori.

meghan e thomas markle 4

E Thomas non si sente in colpa per essersi fatto pagare per i 90 minuti di intervista: «A questo punto, me lo devono», ha continuato,« I reali me lo devono. Harry me lo deve, Meghan me lo deve. Dovrei essere ricompensato per quello che ho dovuto subire. Mia figlia mi aveva detto che si sarebbe presa di me quando sarei stato anziano. Ecco sono nei miei ultimi anni, è tempo di occuparsi di papà».

meghan markle 6

Thomas è partito dal 1981, anno di nascita di Meghan, e dai momenti felici vissuti insieme nella casa di Los Angeles: «Quando è nata non sarei potuto essere più felice. Ho visto il suo viso, le sue piccole dita avvolte attorno alle mie e basta, ero innamorato. Sapevo solo che sarebbe stata speciale.

Era semplicemente bellissima e non riuscivo proprio a metterla giù», ha ricordato, condividendo foto inedite e private di quei giorni. Poi è passato alle crepe, alla sua non presenza al royal wedding del 18 maggio 2018. «Ho piano lacrime di invidia», ha spiegato, «Nel vedere il principe Carlo accompagnare mia figlia all’altare».

thomas markle 2

Oggi il loro rapporto è molto complicato: non si sentono più da prima del matrimonio, e i Sussex hanno querelato il giornale che nell’aprile scorso ha pubblicato la lettera privata che Meghan ha scritto al padre nell’estate 2018. Se si andrà in aula è molto probabile che Thomas sarà il primo testimone «contro» la figlia. «Per loro io non esisto», ha aggiunto, «ma Harry, che se ne accorga o meno, fa parte della mia famiglia e io faccio parte della sua».

meghan markle 8

E la loro scelta di allontanarsi dal resto dei Windsor, Mr. Markle non la approva: «Per me è imbarazzante. Quando si sono sposati hanno assunto l’obbligo di far parte dei reali e di rappresentarli. Questa è una delle più grandi istituzioni della storia e loro la stanno distruggendo, indebolendo e la stanno rendendo squallida e ridicola. Penso che entrambi si stiano trasformando in anime perse, non so cosa stiano cercando», ha continuato.

meghan markle 1

E ancora: «Ogni ragazza vuole diventare una principessa. Lei c’è riuscita e ora sta buttando via tutto. Perché? Sta gettando via tutto per soldi». La rabbia di papà Thomas non si placa: «Evidentemente tre milioni di sterline e una casa di ventisei camere da letto non erano abbastanza per loro», ha dichiarato ancora, riferendosi al Frogmore Cottage, la dimora dei Sussex a Windsor. Papà Thomas, inoltre, è molto triste per non aver mai visto il nipote Archie, 8 mesi: «Che Meghan fosse incinta l’ho scoperto ascoltando la radio». La frattura è ormai troppo profonda.

