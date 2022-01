“PROVARE A CONVINCERE I NO VAX È UN INUTILE SFORZO” - ALESSANDRO SALLUSTI: “VANNO ABBANDONATI A SE STESSI, SEMMAI SPINTI CON LA PROSPETTIVA DI PERDERE LAVORO E REDDITO, PER CONCENTRARE LE FORZE SUI DIRITTI DEI VACCINATI. CHI VACCINA I FIGLI HA IL DIRITTO DI TROVARE SCUOLE APERTE PRONTE AD ACCOGLIERLI, CHI SI VACCINA HA DIRITTO DI ANDARE ALLO STADIO ECCETERA ECCETERA. A ME SAREBBE SUFFICIENTE CHE..."

Alessandro Sallusti per “Libero quotidiano”

Ho incontrato casualmente un medico no vax e ho capito: di lì non si passa, non c'è modo di fare ragionare neppure chi la ragione scientifica l'ha studiata sui libri. A ogni mia obiezione ha risposto come avviene nelle sette: la verità ufficiale è falsa, i numeri sfornati ogni giorno da ospedali e osservatori istituzionali sono taroccati, e alla mia domanda "a pro di chi questa gigantesca truffa?" la risposta è stata disarmante: "Di chi sta costruendo un nuovo ordine mondiale, da tempo l'avevano studiato e oggi sono riusciti a metterlo in pratica, tu e Draghi siete inconsapevoli marionette nelle loro mani".

Discorso chiuso, almeno fino a quando - ma forse non servirà neppure quello - un bel mattino il mio amico cosa che ovviamente non gli auguro - si sentirà mancare l'aria nei polmoni e per respirare dovrà chiedere aiuto al "vecchio ordine mondiale" a suo dire complice dei complottisti.

Lo accoglieremo volentieri nel mondo reale ma ieri ho capito che l'invito a non spaventare e provare a convincere i no vax è un inutile sforzo. Vanno abbandonati a se stessi, semmai spinti con la prospettiva di perdere lavoro e reddito, per concentrare le forze - lo ripetiamo volentieri per l'ennesima volta- sui diritti dei vaccinati. Chi vaccina i figli ha il diritto di trovare scuole aperte pronte ad accoglierli, chi si vaccina ha diritto di andare allo stadio eccetera eccetera.

A noi vaccinati la malattia non deve fare paura, conosco decine persone che la stanno attraversando senza alcuna complicazione se non la seccatura di rimanere a casa per qualche giorno come del resto è sempre accaduto a chi si è preso l'influenza. Ieri il Sole24Ore ha pubblicato uno studio che dimostra come la situazione sarebbe assolutamente sotto controllo se tutti gli italiani fossero vaccinati.

Certo, secondo il mio amico medico anche Confindustria potrebbe fare parte del complotto per costruire il "nuovo ordine mondiale" ma a me sarebbe sufficiente che il governo riportasse un po' di ordine nel mondo del lavoro e nelle nostre vite private. In altre parole che non introduca nuove restrizioni per chi dal Covid non ha nulla da temere, detto che nessuno di noi può aspirare all'immortalità.