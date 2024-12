“PUFF DADDY MI HA MOLESTATA E MI HA QUASI SPINTA GIÙ DAL BALCONE” – NUOVA ACCUSA PER IL RAPPER CHE CONTINUA A COLLEZIONARE DENUNCE. QUESTA VOLTA AD ACCUSARLO È BRYANA BONGOLAN, UNA STILISTA CHE RIVELATO IL PERIODO DI TERRORE ACCANTO A LUI ALL’INIZIO DELLA SUA CARRIERA: “UNA SERA HA INIZIATO A MOLESTARMI, TOCCANDOMI I SENI. QUANDO MI SONO RIBELLATA LUI MI HA AFFERRATO DA SOTTO LE ASCELLE E MI HA SBATTUTO CONTRO LA RINGHIERA DI UN BALCONE AL 17° PIANO…”

Nuova accusa per Puff Daddy, o P. Diddy. Ad aggiornare il file dei reati imputati al rapper e produttore musicale questa volta è la stilista Bryana Bongolan, che ha raccontato che Sean Combs (vero nome di Daddy) l’avrebbe molestata e fatta penzolare dal balcone mentre si trovava nell'appartamento della sua ex fidanzata Cassie Ventura. I fatti sarebbero accaduti nel settembre 2016, quando la stilista collaborava con la star ed era diventata amica di Cassie Ventura.

Una sera, mentre le due ragazze dormivano in casa, Combs sarebbe entrato e, come sostiene l’accusa, avrebbe afferrato Bongolan mettendola «con le spalle contro il suo petto». L’avrebbe poi molestata «palpeggiandole i seni mentre lei urlava di essere lasciata in pace». A seguito del dimenarsi di Bongolan, Combs avrebbe spostato le mani dai seni alle ascelle e l'avrebbe spinta sulla ringhiera del balcone del 17° piano.

La donna sarebbe riuscita in un primo momento a liberarsi dalla sua morsa ma sarebbe stata riagguantata subito. A salvarla solo l’arrivo di Ventura che, svegliata dal caos, avrebbe urlato a Combs di fermarsi, informandolo che nell'appartamento si trovava anche la fidanzata di allora di Bongolan. Sempre secondo la ricostruzione dell’accusa, Combs allontanò la donna dal balcone ma la sbatté sui mobili da giardino del balcone.

Questo episodio sarebbe solo la punta di un iceberg di un rapporto professionale che Bongolan ha definito di «terrore e abusi». […]

Un’occasione imperdibile per un’allora aspirante stilista professionista ma che si sarebbe presto trasformata in un incubo visto che la donna racconta di aver sperimentato spesso la sua rabbia, citando ad esempio un viaggio in cui Combs «divenne aggressivo» e le diede forzatamente una droga che presume fosse ecstasy, o un servizio fotografico in cui la spinse in un angolo e le disse «Sono il figlio di puttana del diavolo. Non hai idea di cosa potrei farti. Potrei ucciderti».

La stilista ha chiesto 10 milioni di dollari di danni emotivi e nonostante il team di avvocati di Daddy neghi le accuse non ha fatto alcun passo indietro ma anzi, ha aggiunto particolari che, se possibile, aggravano ulteriormente la posizione della star.

Bongolan ha affermato infatti di aver assistito a diversi episodi che confermano come tra Ventura e Combs ci fosse una relazione tossica basata sulla violenza dell’uomo, testimoniata anche dall’ormai tristemente celebre video del 2016 in cui si vede Daddy prendere a calci Cassie nel corridoio di un hotel.

L’ex collaboratrice ricorda anche di aver visto lui lanciare un grande coltello da cucina alla sua allora fidanzata, che, agendo per legittima difesa, gliene avrebbe lanciato uno indietro.

