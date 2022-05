31 mag 2022 19:57

“PUTIN È UN FIGLIO DI PUTTANA, SHOIGU? DEL TUTTO INCOMPETENTE”. DUE COLONNELLI RUSSI IN SERVIZIO SONO STATI "INTERCETTATI" DAI SERVIZI DI KIEV MENTRE SPARANO MERDA SU MAD VLAD E IL MINISTRO DELLA DIFESA - PUTIN VIENE ACCUSATO PER NON AVER BOMBARDATO IL PARLAMENTO UCRAINO - I DUE AL TELEFONO ALLUDONO A PERDITE DEVASTANTI DA PARTE DELL'ARMATA ROSSA IN UCRAINA – LA REAZIONE DEL CREMLINO – VIDEO