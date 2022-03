“PUTIN MI È SEMPRE PIACIUTO COME PRESIDENTE E ALLO STESSO MODO IL NOSTRO REGIME” – UNA VALANGA DI CRITICHE HA TRAVOLTO OLGA PLANCHINA, MODELLA RUSSA E MOGLIE DI ALDO MONTANO CHE SUI SOCIAL SI LANCIA IN GLORIA DELLO ZAR. E GLI UTENTI NON PERDONANO: “FACILE QUANDO VIVI IN UN PAESE LIBERO. TORNA IN RUSSIA”. “VERGOGNATI, NON LI VEDI I MORTI IN UCRAINA?” – LEI PROVA A METTERCI UNA PEZZA, MA È PEGGIO DEL BUCO…

Lorenzo Nicolao per www.corriere.it

olga plachina 5

Una pioggia di critiche ha colpito la modella russa Olga Plachina, moglie dal 2016 dell’ex schermidore 43enne Aldo Montano, dopo, che sotto uno degli ultimi post Instagram pubblicati in occasione del suo 25° compleanno, aveva apertamente dichiarato la sua posizione sul conflitto tra Mosca e Kiev. Caduta nella trappola della polemica politica tra le foto dei momenti allegri e spensierati della festa, la donna non si è sottratta davanti alle domande che le chiedevano di esprimere un parere su quanto stesse accadendo in Ucraina: «Sono una ragazza russa e sono fiera di esserlo. Vladimir Putin mi è sempre piaciuto come presidente e allo stesso modo il nostro regime».

Le critiche feroci

Le parole dell’ex quattrocentista e vincitrice del concorso Miss Sport e Miss Best Model — 17 anni più giovane del marito, dal quale ha avuto anche due figli, Olympia e Mario — hanno subito incendiato una polemica a mezzo social, non solo tra i 60mila follower del suo account @kissed–god. Nel giro di qualche minuto gli utenti del social network si sono scatenati, tra critiche, insulti anche pesanti, molti «Vergognati» e alcune domande come questa: «Ma hai visto cosa sta facendo il tuo presidente? Ti rendi conto di quel che dici?» .

vladimir putin 1

Qualcuno l'ha pure invitata a lasciare l'Italia: «Perché non torni in Russia invece? Bello esprimere queste parole quando si vive in un Paese democratico come l’Italia, ma decisamente troppo facile». C'è chi ha apprezzato quanto detto dalla ragazza, per il suo «coraggio di andare controcorrente», ma sono pochi commenti rispetto al mare delle critiche.

L'autodifesa

olga plachina aldo montano 9

«Chi sono io per giustificare questa guerra? Chi sono io per fermare Putin? Chi sono io per dare ragione a uno o all’altro schieramento? Sono una ragazza semplice», ha scritto Plachina rispondendo a chi aveva criticato la sua opinione sulla guerra. «Mi dispiace solo che si dia tutto il torto ai russi, dal momento che non è così. Da parte di tutti c’è una propaganda enorme, perché si risponde solo ai propri interessi.

Poi è ovvio che mi dispiaccia per tutto quello che sta accadendo. Ho tanti amici che vivono in Ucraina», ha infine dichiarato la ragazza provando a riabilitarsi presso una platea social che non l'ha perdonata. Da parte del marito Montano, sulla questione non è finora arrivato alcun commento.

vladimir putin 4 olga plachina aldo montano 1 vladimir putin 3 olga plachina aldo montano 10 vladimir putin 2 il centro commerciale di kiev distrutto dai russi 5 olga plachina aldo montano 11 ucraina missile in casa olga plachina aldo montano 12 il centro commerciale di kiev distrutto dai russi 4 il centro commerciale di kiev distrutto dai russi 2 olga plachina aldo montano 13 il centro commerciale di kiev distrutto dai russi 3 mariupol bombardata dai russi 1 olga plachina aldo montano 2 mariupol bombardata dai russi 2 olga plachina aldo montano 3 morti a mariupol olga plachina aldo montano 4 vladimir putin vladimir putin olga plachina aldo montano 5 olga plachina aldo montano 6 olga plachina aldo montano 7 olga plachina aldo montano 8 olga plachina 9 olga plachina 1 olga plachina 10 olga plachina 11 olga plachina 2 olga plachina 3 olga plachina 4 olga plachina 6 olga plachina 7 olga plachina 8