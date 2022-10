BOMBARDAMENTO DI KIEV, ZELENSKY: «I RUSSI CERCANO DI SPAZZARCI VIA DALLA FACCIA DELLA TERRA»

«Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra». Questo scrive il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky su Telegram e Facebook durante il bombardamento di Kiev e di altre città ucraine.

Rivolgendosi alla Russia senza citarla, Zelensky ha detto: «Distruggi la nostra gente che dorme a casa a Zaporizhzhia. Uccidi le persone che vanno a lavorare a Dnipro e Kiev’. L’allarme aereo sta continuando a suonare in tutta l’Ucraina. Ci sono missili che colpiscono. Purtroppo ci sono morti e feriti. Si prega di non lasciare i rifugi. Prendetevi cura di voi e dei vostri cari. Teniamo duro e diventiamo forti».

ZELENSKY, ATTACCATI CON DECINE DI MISSILI IRANIANI SHAHID

(ANSA) - "La mattina è difficile. Decine di missili, Shahid iraniani. L'obiettivo sono le strutture energetiche del Paese. Nelle regioni di Kiev e Khmelnytsky, Leopoli e Dnipro, Vinnytsia, regioni di Frankiv, Zaporizhzhia, Sumy, Kharkiv, Zhytormyr, Kirovohrad, il Sud. Vogliono panico e caos, vogliono distruggere il nostro sistema energetico. Il secondo obiettivo sono le persone: l'ora e i luoghi degli attacchi sono stati scelti per causare il maggior danno possibile. Ma l'Ucraina era qui prima che apparisse il nemico, sarà qui dopo di lui", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo gli attacchi russi in tutto il Paese.

KIEV, ATTACCHI MISSILISTICI RUSSI SONO CRIMINI DI GUERRA

(ANSA) - Il nostro nemico crede che gli attacchi missilistici siano efficaci mezzi di intimidazione. Non lo sono. Sono crimini di guerra. I civili muoiono e rimangono feriti. L'Ucraina, con il sostegno del mondo civilizzato, deve consegnare i terroristi missilistici alla giustizia. E lo farà": lo scrive oggi su Twitter il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov. Il ministro aggiunge in un altro tweet: "La migliore risposta al terrorismo missilistico russo è la fornitura di sistemi antiaerei e antimissile all'Ucraina - per proteggere il cielo sopra l'Ucraina! Questo proteggerà le nostre città e la nostra gente. Questo proteggerà il futuro dell'Europa. Il male deve essere punito".

UCRAINA: CINA CHIEDE DE-ESCALATION E SOLLECITA IL DIALOGO

(ANSA) - La Cina chiede una de-escalation in Ucraina dopo le decine di esplosioni che hanno scosso diverse città, tra cui Kiev, come apparente ritorsione di Mosca alle esplosioni sul ponte che collega la Crimea alla Russia. "Speriamo che la situazione possa allentarsi il prima possibile", ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, nel briefing quotidiano. Pechino "sostiene sempre il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di tutti i Paesi e delle legittime preoccupazioni in materia di sicurezza che devono essere prese sul serio", auspicando che "tutte le parti risolvano le loro divergenze con il dialogo".

CONSOLATO TEDESCO A KIEV COLPITO DAI RUSSI

KIEV, APPELLO PER FORNITURA URGENTE DI DIFESA AEREA

(ANSA) - Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha lanciato un appello per la fornitura immediata di più sistemi di difesa aerea in seguito agli attacchi di questa mattina alle città ucraine. In un tweet Kuleba afferma di aver parlato con l'omologa canadese, Mélanie Joly, che gli ha assicurato che la risposta ai barbari attacchi della Russia sarà un sostegno pratico ancora più risoluto per l'Ucraina.

MOLDAVIA, MISSILI RUSSI ATTRAVERSO IL NOSTRO SPAZIO AEREO

(ANSA-AFP) - La Moldavia ha dichiarato che i missili russi che hanno colpito l'Ucraina hanno attraversato il suo spazio aereo.

KIEV, LEOPOLI ATTACCATA DAI RUSSI CON 15 MISSILI

(ANSA) - Quindici missili russi sono stati lanciati questa mattina contro la regione di Leopoli. Alcuni sono stati abbattuti dalle unità di difesa antiaerea ucraine. Lo ha detto il capo dell'amministrazione militare Maksym Kozytskyi, come riporta Ukrinform. "Quindici missili hanno attaccato la regione di Leopoli Alcuni di essi sono stati abbattuti dalle unità di difesa antiaerea. L'allarme aereo continua, si prega di rimanere nei rifugi antiaerei", ha dichiarato Kozytskyi.

BBC, SU KIEV ANCHE DRONI, PREVISTI ALTRI ATTACCHI

(ANSA) - Kiev è stata colpita questa mattina anche da droni, oltre che da missili russi, e le autorità della capitale prevedono che gli attacchi continueranno: lo riporta il corrispondente della Bbc dalla capitale ucraina, Paul Adams. "Poco fa siamo stati avvertiti che sono previsti altri missili e droni su Kiev", scrive Adams, secondo quanto riporta il sito dell'emittente britannica.

LUKASHENKO ANNUNCIA TRUPPE COMUNI INSIEME ALLA RUSSIA

(ANSA-AFP) - Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko accusa l'Ucraina di voler preparare un attacco contro la Bielorussia e annuncia che Minsk schiererà sue truppe insieme a quelle russe "nella regione".

