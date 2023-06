“QUALCUNO CREDE CHE IO VIVESSI COME UN VAMPIRO, MA È FALSO” - L’INCREDIBILE STORIA DI UNA 48ENNE FRANCESE, CHE HA TENUTO NASCOSTO IL FIGLIO PER 14 ANNI - L’ESISTENZA DEL RAGAZZINO È STATA SCOPERTA QUANDO LA DONNA È STATA COSTRETTA A PORTARLO IN OSPEDALE PER UN’ALLERGIA: PESAVA SOLO 25 CHILI, NON AVEVA MAI FREQUENTATO LA SCUOLA E AVEVA PROBLEMI DI LINGUAGGIO – L’ADOLESCENTE ORA VIVE IN UN ISTITUTO, MA VUOLE TORNARE DALLA MADRE PERCHE'…

Estratto dell'articolo di www.tgcom24.mediaset.it

legame genitori figli 3

Siamo in Francia, a Rennes, nel luglio del 2022. Una madre, Stephanie, e suo figlio 14enne si recano all'ospedale per un'allergia del ragazzo. I dottori si trovano davanti un adolescente deperito, che pesa appena 25 kg ed è alto un metro e 47. Il giovane è in pessime condizioni di salute e ha difficoltà nel linguaggio, per cui i dottori decidono di avvisare i servizi sociali, che scoprono una situazione ai limiti del surreale. L'esistenza del ragazzo, nato all'estero, è stata infatti tenuta nascosta a tutti per quattordici anni.

figlio fantasma 3

La 48enne aveva provveduto personalmente all'educazione del figlio - cosa illegale in Francia senza un permesso speciale - ma non solo. Il giovane non era mai stato vaccinato e non era mai andato da un medico, prima dell'allergia che ha obbligato la madre a portarlo in ospedale. La donna, agli inquirenti, ha spiegato di non aver mai fatto mancare niente al figlio e che è sempre stato nutrito in modo adeguato.

[…]

legame genitori figli 1

Il minore, che da luglio vive in comunità, ha ribadito di essersi sempre trovato a suo agio con la madre e che ora non ce la farebbe ad andare avanti di lei. "Qualcuno crede che io vivessi come un vampiro, ma è completamente falso - si legge nella sua testimonianza -. Non ho mai vissuto da recluso, per esempio ho partecipato a tornei di carte. Vivevo in un ambiente molto ricco, mia madre mi portava dagli antiquari, nelle librerie, facevo cose che mi piacevano.

figlio fantasma 2

Adesso in istituto subisco le violenze e gli insulti degli altri bambini - continua il 14enne, come riporta il quotidiano Le Figaro -. Ora resto spesso chiuso nella mia camera a leggere per ore e ore. Voglio tornare da mia madre". Anche per quanto riguarda cibo, il giovane ha affermato di non aver mai avuto problemi: "A casa, se avevo fame, potevo prendere quello che volevo, da quando sono qui, è stato l'esatto contrario. Non tutto mi piace e spesso devo comprarmi da mangiare con i soldi che mi dà mia madre quando ci vediamo"

figlio fantasma 1

Il processo stabilirà anche quanto ci sia di patologico nella relazione tra i mamma e figlio. La madre dovrebbe essere incriminata per aver violato la legge sull'obbligo scolastico, ma le accuse sono molto più gravi, in quanto è indagata anche per aver violato leggi che tutelano la salute e l'incolumità di un minore. La donna rischia fino a sette anni di carcere e 100.000 euro di multa.

legame genitori figli 4 legame genitori figli 2