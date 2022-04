2 apr 2022 18:24

“QUANDO ERO PICCOLA, PIÙ DI UN UOMO HA PROVATO A MOLESTARMI” - PAOLA QUATTRINI: “A SOLI DIECI ANNI, ERO IO CHE PORTAVO I SOLDI A CASA: PAPÀ ERA MORTO, MAMMA NON LAVORAVA. ALLORA SE NE APPROFITTAVANO DICENDO: ‘DEVI AIUTARE TUA MADRE... SE SARAI CARINA CON ME, METTO UNA BUONA PAROLA’ – HO AVUTO TANTI SPASIMANTI. MI SONO MOLTO DIVERTITA, LO AMMETTO: NON MI SONO RISPARMIATA! LA VIRILITÀ È UNA QUALITÀ NON PROPRIO COSÌ DIFFUSA, SOPRATTUTTO TRA GLI ATTORI, MOLTO VANESI...”