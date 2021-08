24 ago 2021 15:48

“QUANDO GLI USA LASCERANNO KABUL ANDREMO VIA ANCHE NOI” – DI MAIO RIBADISCE LA PRESA DI DISTANZA DALL'AVVOCATO DEI TALEBANI GIUSEPPE CONTE: “GIUDICHEREMO IL NUOVO REGIME AFGHANO DALLE AZIONI, NON DALLE PAROLE. IN ALCUNE CITTÀ STANNO TORNANDO DECISIONI INACCETTABILI, COME I MATRIMONI FORZATI E L’ISTRUZIONE NEGATA ALLE RAGAZZE..."