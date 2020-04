“QUANTE PERSONE ENTRANO NEL NOSTRO PAESE E NON VENGONO CONTROLLATE?” – IL RACCONTO DI UN NOSTRO LETTORE: “SONO IL PADRE DI UN PASSEGGERO RIENTRATO DA LONDRA IL 26 MARZO CON IL VOLO AZ209. AL CONTROLLO PASSAPORTI UNA MASSA DI GENTE ACCALCATA CERCAVA IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE. NESSUNA DISTANZA DI SICUREZZA. STIMO CHE FOSSIMO ALMENO 300 PERSONE. ERA PRESENTE UN SOLO ADDETTO CON TERMOSCANNER MA…

Riceviamo e pubblichiamo:

Sono il padre di un passeggero rientrato da Londra il 26 marzo u.s. con il volo AZ209.

coronavirus controlli fiumicino

Al controllo passaporti, prima delle corsie dedicate al passaggio di polizia, una massa di gente accalcata cercava il modulo di autocertificazione distribuito dalla Polizia: nessuna distanza di sicurezza e alcuni agenti non indossavano la mascherina o i guanti.

Era presente 1 SOLO addetto del ministero della salute con un termoscanner manuale ma ho visto prendere la temperatura ad una sola persona. Stimo fossimo almeno 300 visto che il tempo di attesa di quasi un’ora ha fatto in modo che 3 voli da Londra si sovrapponessero.

coronavirus controlli fiumicino 1

Considerando che ogni giorno arrivano circa 700 persone da Londra, sommando gli altri 82 voli che Alitalia svolge giornalmente e tutti transitano per il T3, quante persone entrano nel nostro paese e non vengono controllate?

coronavirus controlli fiumicino 2

Non è stato possibile girare alcun video poiché i poliziotti hanno espressamente vietato le riprese pena il sequestro del dispositivo. Questo mi fa capire che qualcuno è cosciente della irregolarità ma vuole tacere tutto. Io invece vorrei denunciare la cosa ma non so come veicolarla per timore venga insabbiato tutto, consapevole che è proprio il Ministero della Salute che è inadempiente: sappiate che fino a che il T1 era funzionante erano stati inseriti i termoscanner a soffitto con un operatore (protezione civile) per ogni corsia di uscita dopo i tornelli. TUTTI i passeggeri venivano controllati: adesso che anche gli altri paesi sono diventati “untori”, come ci consideravano poco tempo fa a noi italiani, noi non li controlliamo tutti?

coronavirus controlli fiumicino 3

La cosa non può passare sotto tono sono alla ricerca di un efficace mezzo per denunciare questo vergognoso accaduto che ritengo si ripeta quotidianamente.

scanning dei passeggeri in arrivo da wuhan a fiumicino

PS. Ieri sera, per il volo proveniente da MADRID l’Alitalia ha dovuto mandare i propri medici per tutelare i controlli altrimenti carenti.

fiumicino paura per il coronavirus 1 fiumicino paura per il coronavirus panico coronavirus a fiumicino 1 panico coronavirus a fiumicino coronavirus, a fiumicino sono rimasti solo gli aerei alitalia 1 coronavirus controlli fiumicino