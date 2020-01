“QUANTE VOLTE MI HANNO ACCUSATO DI AVER FATTO USO DI DROGA MA E' FAKE NEWS...” - SIMONA VENTURA SI TOGLIE I MACIGNI DAL NASO: “È UNA COSA CHE MI HA FATTO STARE MOLTO MALE, MI FERIVA L'IDEA DI DARE QUELL'IMPRESSIONE. TRA L'ALTRO NON AVENDONE MAI FATTO USO, NEMMENO MI ACCORGEVO SE QUALCUNO VICINO A ME LO FACEVA…"

Da https://www.liberoquotidiano.it/

simona ventura

Simona Ventura concede una lunga intervista al Fatto Quotidiano Magazine per parlare del nuovo libro 'Codice Ventura' e non solo. La nota conduttrice televisiva ha infatti parlato anche di un tema che l'ha toccata molto: "Quante volte mi hanno accusato di aver fatto uso di droga. È una fake news che mi ha fatto stare molto male, mi feriva l'idea di dare quell'impressione. Tra l'altro non avendone mai fatto uso, nemmeno mi accorgevo se qualcuno vicino a me lo faceva".

simona ventura

SuperSimo ha poi parlato delle sue esperienze televisive passate e future, a partire dall'addio a Temptation Island Vip nonostante il grande successo: "Avevo voglia di lavorare con più continuità. Maria De Filippi era dispiaciuta, ma ha capito che per me era difficile fare solo un programma l'anno. Le voglio bene e le sarò sempre riconoscente perché mi ha dato una grande opportunità".

simona ventura 2

Escluso, invece, un ritorno a L'Isola dei Famosi: "Fa parte del passato in maniera definitiva. Io tifo per Alessia Marcuzzi, la capisco perché sono sei anni che montano una polemica inutile: ogni volta che alza un sopracciglio, scatta il 'ma la Ventura lo faceva meglio'. Ognuno ha il suo stile e poi i reality sono totalmente cambiati, senza un cast forte si fa fatica". Che cosa si aspetta la Ventura dal 2020? "Ci sono dei progetti - ha confermato - ma aspetto di avere un direttore con cui poterne parlare visto che Carlo Freccero non c'è più. In primavera mi piacerebbe tornare in prima serata".

simona ventura fuori al televoto