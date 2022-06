“QUANTO TI VERGOGNI DEL TUO FAMILIARE? QUANTO RISENTIMENTO PROVI NEI SUOI CONFRONTI?” – LE DOMANDE CHOC CHE IL COMUNE DI NETTUNO RIVOLGE ALLE FAMIGLIE CHE HANNO A CARICO PERSONE CON DISABILITÀ - IL QUESTIONARIO IMBARAZZANTE DEVE ESSERE COMPILATO DA CHI VUOLE OTTENERE I FONDI DELLA REGIONE LAZIO E DOVREBBE SERVIRE A RILEVARE IMPEGNO E STRESS DI CHI ACCUDISCE PERSONE CON DISABILITÀ. MA LE DOMANDE HANNO FATTO INCAZZARE LE FAMIGLIE CHE…

"Da zero a quattro quanto ti vergogni del tuo familiare? Quanto risentimento provi nei suoi confronti? Quanto non ti senti a tuo agio quanto hai amici in casa?". Queste le domande contenute in un questionario che il comune di Nettuno sottopone alle famiglie che hanno a carico persone con disabilità.

A rivelare l'imbarazzante questionario la stampa locale e il sito di Repubblica. Le domande fanno parte di un modulo che le famiglie devo compilare per ottenere i fondi della Regione Lazio.

Secondo le intenzioni di chi ha formulato le domande il questionario dovrebbe rilevare impegno e stress di chi accudisce le persone con disabiltà, i cosiddetti caregiver, e deve essere corredato dell'Isee entro la fine del mese. Ma molti cittadini che si sono trovati costretti a rispondere a quelle domande stanno protestando anche sui social.

