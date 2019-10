5 ott 2019 09:04

“QUATTRO ANNI DI CARCERE SONO POCHI” - UN BARISTA ITALIANO DI 55 ANNI, PADRE DI DUE BIMBI, È ACCUSATO DI AVER STUPRATO UNA 14ENNE INGLESE IN VACANZA CON LA FAMIGLIA IN UN RESORT DI LUSSO DI ZERMATT, IN SVIZZERA – LUI, SENZA CHIEDERLE I DOCUMENTI, L’HA FATTA UBRIACARE E DOPO, AL POSTO DI ACCOMPAGNARLA IN STANZA, L’HA VIOLENTATA NEL SEMINTERRATO: “MI HA STRAPPATO I VESTITI DI DOSSO E…”