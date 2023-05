“QUELLA DEL FU PARLAMENTARE ANZALDI È UNA FAKE NEWS” – DOLORES BEVILACQUA, ESPONENTE M5S DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA RAI: “SECONDO IL RENZIANO NON ELETTO IN PARLAMENTO, SE IL CONSIGLIERE DI MAJO AVESSE ESPRESSO VOTO NEGATIVO IN CDA OGGI LE NOMINE NON SAREBBERO PASSATE. NULLA DI PIÙ FALSO. L'ASTENSIONE EQUIVALE A VOTO CONTRARIO. PER NON FARE PASSARE LE NOMINE OCCORREVANO 5 VOTI CONTRARI, CIOÈ I 2/3. I VOTI NON FAVOREVOLI SONO STATI 4. LA PRESIDENTE SOLDI…”

DOLORES BEVILACQUA

(ANSA) - "Nella ridda di dichiarazioni apparse oggi sulla Rai, c'è stata anche quella dell'ormai ex parlamentare di Italia Viva Anzaldi. Secondo il renziano non eletto in Parlamento, se il consigliere Di Majo avesse espresso voto negativo in CdA oggi le nomine non sarebbero passate. Nulla di più falso. Anzaldi dovrebbe sapere che l'astensione equivale a voto contrario.

Per non fare passare le nomine occorrevano 5 voti contrari e solo nella eventualità di una parità prevale il voto della Presidente, che in quel caso vale doppio.

Ma oggi erano presenti tutti e 7 i consiglieri e per non fare passare le nomine occorrevano 5 voti contrari, cioè i 2/3. I voti non favorevoli sono stati 4 tra cui l'astensione di Di Majo. La presidente Soldi peraltro ha votato contro per le testate e a favore per i Generi. In sintesi: quella del fu parlamentare Anzaldi è in tutto e per tutto una fake news". Lo afferma l'esponente M5S in commissione di vigilanza Rai Dolores Bevilacqua.

ARTICOLI CORRELATI

michele anzaldi 1 michele anzaldi 2